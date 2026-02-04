Посол Украины рассказала о разочаровании гарантиями безопасности Запада

Посол при НАТО: Киев на фоне разочарования гарантиями должен полагаться на себя

Украинцы «фундаментально переосмыслили» то, что «означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться», и считают, что ядром любых обязательств должна быть армия и оборонная промышленность, рассказала Гетманчук

Фото: Ирина Рыбакова / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина на фоне разочарования в ранее данных обязательствах союзников в области безопасности и скептицизма в отношении перспектив членства в НАТО все больше убеждается, что в первую очередь полагаться стоит только на себя, заявила Politico глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.

«Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнерами. Сегодня же существует четкое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность», — подчеркнула она. По словам Гетманчук, украинцы «фундаментально переосмыслили» то, что «означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться».

«Чем дольше длится война, тем больше украинцы убеждаются в том, что в первую очередь они должны полагаться на себя», — заявила Гетманчук. «Это отражает как разочарование в ранее данных Украине обязательствах в области безопасности и скептицизм в отношении перспектив членства в НАТО, так и растущую уверенность в способности Украины противостоять врагу», — заключила она.

Весной прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала превратить Украину «в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками». «Нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это включает в себя то, что мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты — от экономического выживания до военной стойкости», — говорила фон дер Ляйен.

Однако для этого Украине необходимо создать устойчивый оборонный сектор, реформировать системы закупок, обновить систему набора персонала, совершенствовать беспилотные технологии, наращивать боезапас, оснастить свои войска современными танками, артиллерией и истребителями, а также ей нужны миллиарды долларов помощи, пишет Politico.

«Будущая безопасность Украины в первую очередь зависит от устойчивости производства», — считает исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко. «Речь идет не об отдельных системах вооружений и не единичных технологических прорывах, а о способности оборонной промышленности функционировать в течение длительного времени, под давлением, с предсказуемым объемом производства», — пояснил он.

Однако без членства в НАТО Украине приходится полагаться на соглашения, которые могут не иметь такого же веса, как обязательства перед альянсом, и Киев с опаской относится к таким сделкам. В основе опасений украинцев лежит несостоятельность обещаний президента США Дональда Трампа из-за резких перемен в его политике — от желания аннексировать Гренландию до сомнений в ценности союзников по НАТО и налаживания теплых отношений с российским коллегой Владимиром Путиным, отмечает издание.

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал Украине «твердые» гарантии. «Некоторые европейские союзники объявили, что разместят войска на Украине после достижения соглашения. Войска на земле, самолеты в воздухе, корабли в Черном море. Соединенные Штаты будут выступать в качестве страховки», — заявил Рютте. Проект гарантий безопасности для Киева предусматривает размещение на украинской территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего из Франции и Великобритании, говорил ранее он.

МИД России назвал размещение на Украине западных сил и военных объектов неприемлемым. Москва будет расценивать это «как иностранную интервенцию, несущую прямую угрозу безопасности России», предупредили там.