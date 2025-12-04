Путин заявил, что территории ДНР и Новороссии будут взяты в любом случае

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — сказал он.

В конце ноября он заявил, что боевые действия на территории Украины прекратятся, когда Киев выедет войска с занимаемых им территорий. «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — заявил российский президент.Путин до этого сообщил, что Россия добивается целей военной операции вооруженным путем, но готова и к мирному диалогу.

В опубликованном в ноябре народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко проекте мирного плана США предусматривается вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, а Херсон и Запорожье предлагается перевести в «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва получила основные параметры документа после переговоров делегаций США, Украины и ЕС в Женеве. План впоследствии дорабатывался, однако Путин, комментируя его первоначальную версию, подчеркивал, что предложение США может стать основой для урегулирования.