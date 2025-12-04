Путин заявил, что территории ДНР и Новороссии будут взяты в любом случае
Территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.
«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — сказал он.
В конце ноября он заявил, что боевые действия на территории Украины прекратятся, когда Киев выедет войска с занимаемых им территорий. «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — заявил российский президент.Путин до этого сообщил, что Россия добивается целей военной операции вооруженным путем, но готова и к мирному диалогу.
В опубликованном в ноябре народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко проекте мирного плана США предусматривается вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, а Херсон и Запорожье предлагается перевести в «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва получила основные параметры документа после переговоров делегаций США, Украины и ЕС в Женеве. План впоследствии дорабатывался, однако Путин, комментируя его первоначальную версию, подчеркивал, что предложение США может стать основой для урегулирования.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили