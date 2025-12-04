 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин заявил, что территории ДНР и Новороссии будут взяты в любом случае

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — сказал он.

ЕП утвердил обязательство не признавать Крым и Донбасс российскими
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В конце ноября он заявил, что боевые действия на территории Украины прекратятся, когда Киев выедет войска с занимаемых им территорий. «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — заявил российский президент.Путин до этого сообщил, что Россия добивается целей военной операции вооруженным путем, но готова и к мирному диалогу. 

В опубликованном в ноябре народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко проекте мирного плана США предусматривается вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, а Херсон и Запорожье предлагается перевести в «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва получила основные параметры документа после переговоров делегаций США, Украины и ЕС в Женеве. План впоследствии дорабатывался, однако Путин, комментируя его первоначальную версию, подчеркивал, что предложение США может стать основой для урегулирования.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Путин Украина Донбасс Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль пояснил слова Путина о вопросе Донбасса
Политика
ЕП утвердил обязательство не признавать Крым и Донбасс российскими
Политика
Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 10:10 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 10:10
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как «простой» режим ПСН может привести к санкциям ФНС. Разбор ошибокПодписка на РБК, 10:43
Какие высокооплачиваемые профессии ИИ «удешевит» в первую очередь Образование, 10:40
Путин рассказал, как план Трампа разделили на четыре пакета Политика, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Минфин планирует размещать выпуски ОФЗ в юанях ежегодно Инвестиции, 10:29
Курс юаня на Мосбирже упал до минимума с февраля 2023 года Инвестиции, 10:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Должник умер: как взыскать деньги и имущество с его наследниковПодписка на РБК, 10:10
Медведев пригрозил Европе репарациями за хищение российских активов Политика, 10:08
Путин назвал консенсус по мирному плану непростой задачей Политика, 10:05
Путин заявил, что территории ДНР и Новороссии будут взяты в любом случае Политика, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию Политика, 10:02
Как прошла юбилейная «Технологическая неделя» Компании, 10:00