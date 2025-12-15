Politico узнало об отказе Украины создать экономическую зону в Донбассе

Киев отверг предложение США создать демилитаризованную свободную экономическую зону в Донбассе, сообщил Politico французский чиновник. Зеленский говорил о возможном референдуме по территориальному вопросу

Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Украина отказалась от идеи создания в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны», сообщает Politico со ссылкой на французского чиновника.

США продолжают настаивать на территориальных уступках со стороны Украины, хотя этому активно противится Европа, пишет издание. Европейские лидеры подчеркивают, что прогресс в территориальном вопросе невозможен до тех пор, пока Украине не будут предоставят гарантии безопасности.

Politico ранее утверждало, что Киев видел в идее создания демилитаризованной «свободной экономической зоны», куда могли бы инвестировать американские бизнесмены, способ заинтересовать американского президента Дональда Трампа.

Предложение содержалось в плане из 20 пунктов, который украинская сторона передала Вашингтону, 11 декабря Белый дом подтвердил, что Трамп ознакомился с документом.

Источники Politico при этом сомневались, что на такую инициативу согласится Россия, отмечая, что Трамп воспринимает Украину как более слабую сторону конфликта, в том числе на фоне недавнего коррупционного скандала. По словам одного из собеседников издания, Белый дом использует этот скандал как инструмент давления на Владимира Зеленского.

Зеленский 11 декабря заявлял, что идею «свободной экономической зоны» озвучивали Соединенные Штаты. По его словам, американская сторона видела компромисс в выводе украинских войск с территории Донбасса при условии, что российские войска туда не заходят. «Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», — они не знают», — сказал украинский президент.

Как отмечало Politico, европейские союзники Киева параллельно рассматривали варианты контроля за выполнением потенциальных мирных договоренностей, включая отправку наблюдательных миссий и использование дронов.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявлял, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Ранее он неоднократно подчеркивал, что для урегулирования конфликта Вооруженные силы Украины должны отвести свои подразделения не только из ДНР и ЛНР, но также из Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.