Зеленский изменит подход к переговорам после удара России

Зеленский заявил, что пересмотрит работу переговорной группы после ударов по Украине. Кремль считает, что нежелание Киева действовать в рамках дипломатии тормозит урегулирование

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Работа переговорной команды Украины будет скорректирована в связи с ударом России, сообщил в телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Днем 3 февраля Минобороны России сообщило о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики. «Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Цели достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорилось в сообщении. Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — подчеркнул он. Зеленский добавил, что МИД Украины «проинформирует партнеров о происходящем».

Накануне украинский лидер подчеркивал, что Украина «готова к реальным шагам» для урегулирования конфликта. Он говорил, что считает реальной задачу «достижения достойного и продолжительного мира» на Украине.

В Кремле, в свою очередь, считают, что урегулирование украинского конфликта тормозит нежелание Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине должен пройти 4–5 февраля. Изначально он был назначен на воскресенье, 1 февраля. В Кремле причиной назвали «стыковку графиков трех сторон».

Тогда же Зеленский заявил, что переговоры находятся на сложной стадии и их результат пока неочевиден. По его словам, Киев продолжает рассчитывать на четкие гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Вместе с этим украинский лидер отказался от предложения приехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на гарантии безопасности.

Россия готова остановить украинский конфликт миром на основе российских предложений, говорил президент Владимир Путин. Они включают обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.