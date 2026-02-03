 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Зеленский изменит подход к переговорам после удара России

Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский заявил, что пересмотрит работу переговорной группы после ударов по Украине. Кремль считает, что нежелание Киева действовать в рамках дипломатии тормозит урегулирование
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Работа переговорной команды Украины будет скорректирована в связи с ударом России, сообщил в телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Днем 3 февраля Минобороны России сообщило о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики. «Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Цели достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорилось в сообщении.

Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — подчеркнул он. Зеленский добавил, что МИД Украины «проинформирует партнеров о происходящем».

Накануне украинский лидер подчеркивал, что Украина «готова к реальным шагам» для урегулирования конфликта. Он говорил, что считает реальной задачу «достижения достойного и продолжительного мира» на Украине.

В Кремле, в свою очередь, считают, что урегулирование украинского конфликта тормозит нежелание Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

Минобороны отчиталось о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине должен пройти 4–5 февраля. Изначально он был назначен на воскресенье, 1 февраля. В Кремле причиной назвали «стыковку графиков трех сторон».

Тогда же Зеленский заявил, что переговоры находятся на сложной стадии и их результат пока неочевиден. По его словам, Киев продолжает рассчитывать на четкие гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Вместе с этим украинский лидер отказался от предложения приехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на гарантии безопасности.

Россия готова остановить украинский конфликт миром на основе российских предложений, говорил президент Владимир Путин. Они включают обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Украина Владимир Зеленский Россия переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
