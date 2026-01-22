 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Зеленский назвал один нерешенный вопрос в мирном плане по Украине

Зеленский назвал территории единственным нерешенным вопросом в мирном плане
Мирный план по Украине
Зеленский назвал территориальный вопрос единственным нерешенным пунктом в мирном плане по Украине. Ранее об «одном нерешенном вопросе» говорил Уиткофф. Москва называла Донбасс одной из первопричин конфликта
Владимир Зеленский (слева)
Владимир Зеленский (слева) (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

На переговорах по мирному урегулированию нерешенным остается только территориальный вопрос, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

У него спросили, что имел в виду специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, говоря, что все урегулирование украинского конфликта сводится к «одному вопросу».

«Все о территории. Это проблема, которая все еще не решена. Думаю, именно об этом говорил Стив Уиткофф», — ответил Зеленский. Он назвал эту тему «самой сложной».

На завтрашней трехсторонней встрече делегации США, России и Украины покажут друг другу «свои варианты» этого урегулирования, добавил украинский президент.

Ранее в этот день Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер подчеркнул, что встреча «прошла хорошо». В офисе президента Украины также назвали встречу «хорошей».

Уиткофф, в свою очередь, заявил, что работа над мирным планом по Украине завершена на 90%. 22 января состоится его встреча с Путиным в Москве. Российский лидер получил проект мирного плана еще в начале января и подготовил свои предложения в документ, писал Bloomberg.

Лукашенко призвал Украину «не гробить» людей ради территорий
Политика
Фото:Reuters

Киев пойдет на мирное соглашение с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если Украина станет полноценным членом Европейского союза, узнала Financial Times. Киев в своем проекте мирного плана просит реализовать это до 2027 года, сказано в публикации.

Как отмечала «Украинская правда», неприятный нюанс мирного соглашения с Россией для Киева состоит в том, что его следует кому-то подписать. Однако желающих возложить на себя ответственность за потерю территорий мало, говорится в статье.

В декабре The Wall Street Journal и Bloomberg писали, что украинский президент на переговорах в Берлине отказался выводить войска из Донбасса. Он настаивал, чтобы отправной точкой в переговорах была текущая линия фронта. По информации Politico, Киев также отверг американское предложение о создании демилитаризованной «свободной экономической зоны».

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского лидера, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Валерия Доброва
Владимир Зеленский Украина территория переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
