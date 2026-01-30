 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский назвал посредника в переговорах об энергетическом перемирии

Зеленский: прямых переговоров об энергетическом перемирии не было
Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
Зеленский заявил, что «энергетическое перемирие» между Россией и Украиной было достигнуто посредническими усилиями США. При этом прямых переговоров не было, пояснил он. В Кремле отказались комментировать эту тему
Владимир Зеленский&nbsp;
Владимир Зеленский  (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Прямых переговоров и договоренностей между Украиной и Россией об энергетическом перемирии не было, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит «Страна.ua»

Посредником выступила команда американского лидера Дональда Трампа, добавил он.

«Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой — мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», — сказал президент Украины.

Ранее Трамп заявил, что Россия уже приостановила удары по Украине после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

Москва в свою очередь не подтверждала «энергетическое перемирие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не комментирует сообщения о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему.

FT писала, что «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем закрытых трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби на прошлой неделе. Зеленский это подтвердил, назвав эту меру «деэскалационными шагами».

Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину
Политика

16 января в первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Глава ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что энергетическая ситуация на Украине «близка к гуманитарной катастрофе».

На этом фоне Киев решил созывать «энергетический Рамштайн», заявил глава МИДа Андрей Сибига. «Ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — сказал он.

Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении энергетического моратория: он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об атаках на объекты энергетической инфраструктуры Украины, «используемые в интересах ВСУ». Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

