Переговоры России и Украины⁠,
0

Костюков возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби

Сюжет
Переговоры России и Украины

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков останется главой российской делегации на предстоящих переговорах рабочих групп в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также подтвердил, что второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет 4-5 февраля.

Медведев заявил о неизменности условий переговоров по Украине
Политика
Дмитрий Медведев

Костюков возглавлял российскую делегацию на предыдущих трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби 23 и 24 января.

Материал дополняется

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Игорь Костюков
Игорь Костюков
начальник ГУ Генштаба ВС России
21 февраля 1961 года
