Костюков возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков останется главой российской делегации на предстоящих переговорах рабочих групп в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также подтвердил, что второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет 4-5 февраля.

Костюков возглавлял российскую делегацию на предыдущих трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби 23 и 24 января.

Материал дополняется