Зеленский назвал даты следующих мирных переговоров России, США и Украины
Следующие трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что заслушал доклад украинской переговорной группы. «Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — добавил политик.
РБК направил запрос в МИД России.
Предыдущий раунд — в трехстороннем формате — прошел 23–24 января. Основной темой также был территориальный вопрос, однако стороны пока не пришли к компромиссу. При этом 1 февраля делегации России и Украины проведут переговоры в Абу-Даби без американской стороны, сообщали США.
Госсекретарь Марко Рубио допускал участие США в новой встрече в ОАЭ. При этом он уточнял, что на встрече точно не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Трамп считает, что предстоящие переговоры Москвы и Киева имеют шанс на успех и без них.
После первых трехсторонних переговоров в ОАЭ Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что стороны «очень близки» к встрече президентов России и Украины. В случае успеха новой встречи в Абу-Даби за ней могут последовать переговоры в Москве или Киеве, считают источники издания. При этом украинский лидер отказался ехать в российскую столицу по приглашению Путина, несмотря на готовность Кремля предоставить ему гарантии безопасности.
Зеленский 22 января назвал территории единственным нерешенным вопросом в мирном плане. Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. По словам Путина, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.
Киев, в свою очередь, не намерен уступать территории. Вашингтон предлагал создать свободную экономическую зону.
