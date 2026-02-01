 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский назвал даты следующих мирных переговоров России, США и Украины

Зеленский: следующие трехсторонние переговоры пройдут 4 и 5 февраля в Абу-Даби
Сюжет
Мирный план по Украине
Делегации России, США и Украины проведут следующий раунд переговоров в Абу-Даби 4–5 февраля, заявил Зеленский. Кремль ранее сообщал о планируемой встрече на сегодня, 1 февраля
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Следующие трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что заслушал доклад украинской переговорной группы. «Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — добавил политик.

РБК направил запрос в МИД России.

Предыдущий раунд — в трехстороннем формате — прошел 23–24 января. Основной темой также был территориальный вопрос, однако стороны пока не пришли к компромиссу. При этом 1 февраля делегации России и Украины проведут переговоры в Абу-Даби без американской стороны, сообщали США.

Госсекретарь Марко Рубио допускал участие США в новой встрече в ОАЭ. При этом он уточнял, что на встрече точно не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Трамп считает, что предстоящие переговоры Москвы и Киева имеют шанс на успех и без них.

Кремль ответил на вопрос о единственном препятствии мирному соглашению
Политика
Юрий Ушаков

После первых трехсторонних переговоров в ОАЭ Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что стороны «очень близки» к встрече президентов России и Украины. В случае успеха новой встречи в Абу-Даби за ней могут последовать переговоры в Москве или Киеве, считают источники издания. При этом украинский лидер отказался ехать в российскую столицу по приглашению Путина, несмотря на готовность Кремля предоставить ему гарантии безопасности.

Зеленский 22 января назвал территории единственным нерешенным вопросом в мирном плане. Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. По словам Путина, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Киев, в свою очередь, не намерен уступать территории. Вашингтон предлагал создать свободную экономическую зону.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
При участии
Валентина Шварцман
Переговоры Владимир Зеленский Украина Абу-Даби
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Reuters узнал, что перед переговорами в Абу-Даби в США прилетит Дмитриев
Политика
Костюков словами «А когда было легко?» описал ожидания от Абу-Даби
Политика
Кремль пообещал сделать все для продолжения переговоров в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов Политика, 14:55
Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема» Спорт, 14:48
Медведев заявил, что Россия «не нашла» подлодок, которыми угрожал Трамп Политика, 14:36
Зеленский назвал ключевое условие для решения территориального вопроса Политика, 14:32
В Анталье пассажирский автобус попал в аварию, девять человек погибли Общество, 14:28
Американскому боксеру сбили с головы парик во время победного боя Спорт, 14:26
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Путин в день 95-летия со дня рождения Бориса Ельцина позвонил его вдове Политика, 14:14
Литературные ужины и гастротуры: как Тула привлекает премиальных туристов
РАДИО
 Общество, 14:04
До трех выросло число погибших из-за взрыва в центре МВД Коми Общество, 13:57
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
В ДНР из-за атаки дронов погибли женщина и ребенок Политика, 13:42
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
FT узнала о проблемах с саудовскими визами у компаний из ОАЭ Политика, 13:38