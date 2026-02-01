Зеленский назвал даты следующих мирных переговоров России, США и Украины

Делегации России, США и Украины проведут следующий раунд переговоров в Абу-Даби 4–5 февраля, заявил Зеленский. Кремль ранее сообщал о планируемой встрече на сегодня, 1 февраля

Владимир Зеленский (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Следующие трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что заслушал доклад украинской переговорной группы. «Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — добавил политик.

РБК направил запрос в МИД России.

Предыдущий раунд — в трехстороннем формате — прошел 23–24 января. Основной темой также был территориальный вопрос, однако стороны пока не пришли к компромиссу. При этом 1 февраля делегации России и Украины проведут переговоры в Абу-Даби без американской стороны, сообщали США.

Госсекретарь Марко Рубио допускал участие США в новой встрече в ОАЭ. При этом он уточнял, что на встрече точно не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Трамп считает, что предстоящие переговоры Москвы и Киева имеют шанс на успех и без них.

После первых трехсторонних переговоров в ОАЭ Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что стороны «очень близки» к встрече президентов России и Украины. В случае успеха новой встречи в Абу-Даби за ней могут последовать переговоры в Москве или Киеве, считают источники издания. При этом украинский лидер отказался ехать в российскую столицу по приглашению Путина, несмотря на готовность Кремля предоставить ему гарантии безопасности.

Зеленский 22 января назвал территории единственным нерешенным вопросом в мирном плане. Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. По словам Путина, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Киев, в свою очередь, не намерен уступать территории. Вашингтон предлагал создать свободную экономическую зону.