Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль ответил на вопрос о единственном препятствии мирному соглашению

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Накануне Рубио заявил, что на переговорах сторонам «удалось сузить общий круг вопросов до одного центрального» — вопроса территорий. Ушаков с этим не согласился
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в ⁠том, что тема принадлежности территорий — это единственное препятствие соглашению о мирном урегулировании конфликта с Украиной.

«Я так не думаю», — ответил он на соответствующий вопрос, передает Reuters.

Как уточняет агентство, Ушакова просили прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио, заявившего, что разногласия относительно территорий остаются ключевым нерешенным вопросом на переговорах, который «очень трудно» урегулировать. Аналогичную точку зрения выразил и президент Украины Владимир Зеленский.

Рубио рассказал о «пропасти» между Россией и Украиной по вопросу Донбасса
Политика
Марко Рубио

Накануне Рубио на слушаниях сенатского комитета по международным ⁠отношениям заявил, что сторонам «удалось сузить общий круг вопросов до одного центрального» — о статусе Донбасса. По его словам, Вашингтон и Киев достигли договоренности о ‌гарантиях безопасности для Украины после окончания конфликта, но, «разумеется, есть еще российская сторона». Глава МИД России Сергей Лавров на следующий день сообщил, что Москве неизвестно, о каких гарантиях договаривались Украина и США.

Власти России требуют выхода украинских войск из Донбасса для прекращения конфликта. По словам президента Владимира Путина, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории, говорил Зеленский.

Что касается гарантий безопасности для Украины, проект предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего из Франции и Великобритании, говорил Рубио. Российские власти считают такой сценарий неприемлемым. Если европейские страны введут свой контингент на украинскую территорию, Россия это расценит как появление контингента НАТО у своих границ, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Юрий Ушаков Кремль переговоры Украина США Военная операция на Украине территории Донбасс
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Марко Рубио
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
