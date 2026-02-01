Зеленский назвал ключевое условие для решения территориального вопроса

Решение территориальных вопросов невозможно без прямого контакта с Путиным, считает Зеленский. Ранее он отказался от приглашения приехать в Москву на переговоры, несмотря на то, что в Москве обещали гарантировать ему безопасность

Решение территориальных вопросов по Украине невозможно без прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Český rozhlas («Чешское радио»).

По его словам, Киев открыт к переговорам в различных форматах с участием России и США, а также рассчитывает на подключение Европы на определенном этапе. Однако ключевым условием обсуждения территориальных вопросов Зеленский назвал прямой диалог на уровне глав государств.

«Минимально мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с главой российского государства. Без этого формата нашим командам не удастся договориться по территориальным вопросам», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что переговоры находятся на сложной стадии, а их итог пока не очевиден. Он подчеркнул, Киев по-прежнему рассчитывает на четкие гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Документ с американскими гарантиями, как сообщил украинский лидер, уже подготовлен, в то время как европейская часть пакета еще не утверждена парламентами стран ЕС.

Президент Украины также прокомментировал сообщения о возможном «обмене территориями» с Россией в рамках мирного плана. Зеленский заявил, что ему не выдвигали подобные условия напрямую. «Я слышал об этом от отдельных политиков, но не от президента Трампа. Понимаю, что безопасность имеет свою цену, и вопрос в том, какую именно», — сказал он.

Зеленский прежде называл территории единственным нерешенным вопросом в мирном плане. После трехсторонних переговоров в ОАЭ Reuters писал, что никаких признаков компромисса по территориальным разногласиям не наблюдалось. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что между Россией и Украиной по вопросу Донбасса по-прежнему «пропасть», но часть проблем удалось свести к одной центральной. «Нам еще предстоит пересечь этот мост», — сказал он.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. В Киеве подчеркивали, что не намерены уступать территории. Вашингтон в свою очередь предлагал создать свободную экономическую зону.

После переговоров России, Украины и США в ОАЭ на прошлой неделе издание Axios со ссылкой на американских чиновников писало, что стороны приблизились к встрече Путина и Зеленского. При этом сам украинский лидер подчеркивал, что не намерен встречаться с Путиным в Москве, несмотря на то, что российские власти заявили о готовности гарантировать ему безопасность. Российский президент говорил, что Москва готова вести переговоры с «кем угодно», но подписывать финальный документ — только с легитимной властью.