 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский назвал ключевое условие для решения территориального вопроса

Зеленский назвал встречу с Путиным условием для решения проблемы территорий
Сюжет
Мирный план по Украине
Решение территориальных вопросов невозможно без прямого контакта с Путиным, считает Зеленский. Ранее он отказался от приглашения приехать в Москву на переговоры, несмотря на то, что в Москве обещали гарантировать ему безопасность
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Решение территориальных вопросов по Украине невозможно без прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Český rozhlas («Чешское радио»).

По его словам, Киев открыт к переговорам в различных форматах с участием России и США, а также рассчитывает на подключение Европы на определенном этапе. Однако ключевым условием обсуждения территориальных вопросов Зеленский назвал прямой диалог на уровне глав государств.

«Минимально мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с главой российского государства. Без этого формата нашим командам не удастся договориться по территориальным вопросам», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что переговоры находятся на сложной стадии, а их итог пока не очевиден. Он подчеркнул, Киев по-прежнему рассчитывает на четкие гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Документ с американскими гарантиями, как сообщил украинский лидер, уже подготовлен, в то время как европейская часть пакета еще не утверждена парламентами стран ЕС.

Президент Украины также прокомментировал сообщения о возможном «обмене территориями» с Россией в рамках мирного плана. Зеленский заявил, что ему не выдвигали подобные условия напрямую. «Я слышал об этом от отдельных политиков, но не от президента Трампа. Понимаю, что безопасность имеет свою цену, и вопрос в том, какую именно», — сказал он.

Песков прокомментировал вероятность встречи Путина и Зеленского
Политика
Дмитрий Песков

Зеленский прежде называл территории единственным нерешенным вопросом в мирном плане. После трехсторонних переговоров в ОАЭ Reuters писал, что никаких признаков компромисса по территориальным разногласиям не наблюдалось. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что между Россией и Украиной по вопросу Донбасса по-прежнему «пропасть», но часть проблем удалось свести к одной центральной. «Нам еще предстоит пересечь этот мост», — сказал он.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. В Киеве подчеркивали, что не намерены уступать территории. Вашингтон в свою очередь предлагал создать свободную экономическую зону.

После переговоров России, Украины и США в ОАЭ на прошлой неделе издание Axios со ссылкой на американских чиновников писало, что стороны приблизились к встрече Путина и Зеленского. При этом сам украинский лидер подчеркивал, что не намерен встречаться с Путиным в Москве, несмотря на то, что российские власти заявили о готовности гарантировать ему безопасность. Российский президент говорил, что Москва готова вести переговоры с «кем угодно», но подписывать финальный документ — только с легитимной властью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Зеленский Владимир Путин Украина Россия территория
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Зеленский заявил о невозможности встречи с Путиным в Москве
Политика
Песков прокомментировал вероятность встречи Путина и Зеленского
Политика
Сибига рассказал, что при встрече могут обсудить Зеленский и Путин
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов Политика, 14:55
Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема» Спорт, 14:48
Медведев заявил, что Россия «не нашла» подлодок, которыми угрожал Трамп Политика, 14:36
Зеленский назвал ключевое условие для решения территориального вопроса Политика, 14:32
В Анталье пассажирский автобус попал в аварию, девять человек погибли Общество, 14:28
Американскому боксеру сбили с головы парик во время победного боя Спорт, 14:26
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Путин в день 95-летия со дня рождения Бориса Ельцина позвонил его вдове Политика, 14:14
Литературные ужины и гастротуры: как Тула привлекает премиальных туристов
РАДИО
 Общество, 14:04
До трех выросло число погибших из-за взрыва в центре МВД Коми Общество, 13:57
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
В ДНР из-за атаки дронов погибли женщина и ребенок Политика, 13:42
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
FT узнала о проблемах с саудовскими визами у компаний из ОАЭ Политика, 13:38