Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Армия России наносит удары только по объектам, которые работают в пользу ВСУ, заявил Песков. При этом двери для урегулирования открыты, добавил он. Трамп считает, что Москва сдержала обещание об «энергетическом перемирии»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российские военные наносят удары по целям, которые они считают ассоциированными с военным комплексом Украины, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о цели ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

«Россия продолжает СВО. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров, которым мы признательны за их усилия. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается», — сказал он.

3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.

В Белом доме заявили, что президента США Дональда Трампа не удивил ночной российский удар по Украине. При этом американский лидер считает, что Москва выполнила обещание не наносить неделю удары по Киеву.

В Киеве полностью отключили водоснабжение из-за аварии в энергетике
Политика
Фото:Elise Blanchard / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что в связи с ударом Киев скорректирует позицию на переговорах. А американский сенатор-республиканец Линдси Грэм тем временем призвал Трампа начать передачу Украине крылатых ракет Tomahawk.

Трамп 29 января заявил, что лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов. По словам республиканца, Путин ответил согласием. Москва не подтверждала «энергетическое перемирие».

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дмитрий Песков Украина Кремль энергообъект конфликт
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
