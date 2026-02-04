Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины

Армия России наносит удары только по объектам, которые работают в пользу ВСУ, заявил Песков. При этом двери для урегулирования открыты, добавил он. Трамп считает, что Москва сдержала обещание об «энергетическом перемирии»

Фото: Reuters

Российские военные наносят удары по целям, которые они считают ассоциированными с военным комплексом Украины, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о цели ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

«Россия продолжает СВО. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров, которым мы признательны за их усилия. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается», — сказал он.

3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.

В Белом доме заявили, что президента США Дональда Трампа не удивил ночной российский удар по Украине. При этом американский лидер считает, что Москва выполнила обещание не наносить неделю удары по Киеву.

Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что в связи с ударом Киев скорректирует позицию на переговорах. А американский сенатор-республиканец Линдси Грэм тем временем призвал Трампа начать передачу Украине крылатых ракет Tomahawk.

Трамп 29 января заявил, что лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов. По словам республиканца, Путин ответил согласием. Москва не подтверждала «энергетическое перемирие».

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.