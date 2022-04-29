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Дело Михаила Меня ,  
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От Улюкаева до Сердюкова: кто из российских чиновников был под следствием

Суд Твери разрешил отпустить экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева по УДО. В 2017 году гособвинению удалось доказать виновность Улюкаева в получении взятки в размере $2 млн. Экс-министр находился в колонии почти четыре года. Это не единственный случай возбуждения уголовного дела против российских министров и их заместителей, похожие случаи — в обзоре РБК.
Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года, вскоре ему было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. По мнению обвинения, Улюкаев требовал деньги в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» принадлежащей государству доли в компании «Башнефть». В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 млн руб., а также лишили возможности занимать госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение восьми лет после выхода из тюрьмы. Сам экс-министр свою вину отрицает.

В апреле 2022 года суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра. «Суд пришел к выводу, что цели наказания, зафиксированные ст. 43 УК России, достигнуты, ходатайство было удовлетворено», — заявили в пресс-службе

Михаил Мень, экс-глава Минстроя, аудитор Счетной палаты
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Михаила Меня задержали 18 ноября 2020 года. Разрешение на это дал Совет Федерации по запросу Генпрокуратуры. Аудитора Счетной палаты подозревали в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 год. В мае 2021 года суд закрыл дело, срок давности по нему истек еще в апреле

Виктор Ишаев, экс-министр по развитию Дальнего Востока
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ишаев был задержан в Москве 28 марта 2019 года по подозрению в хищениях у «Роснефти». По информации следствия, Ишаев, находившийся в должности вице-президента компании в 2014–2017 годах, обеспечил заключение договоров аренды помещения для представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости. По делу также проходит руководитель представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Летом 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Ишаев обвиняется в организации растраты 7,5 млн руб., а Кондратов — в исполнении преступления.

Ишаев за свою политическую карьеру занимал посты губернатора Хабаровского края (1991–2009 годы), полпреда в Дальневосточном федеральном округе (2009–2013 годы) и министра по развитию Дальнего Востока (2012–2013 годы)

Михаил Абызов, экс-министр по вопросам «открытого правительства»
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан ФСБ 26 марта. Его подозревают в мошенничестве и создании преступного сообщества. Уголовное дело возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. По данным правоохранительных органов, Абызов с сообщниками обманом похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и вывел эти деньги за границу.

В апреле 2022 года Росимущество выставило на торги квартиру экс-министра, исполняя решение суда, который постановил взыскать с Абызова в пользу государства более 32 млрд руб. Михаил Абызов вину не признает

Евгений Адамов, экс-министр по атомной энергии
Фото: Денис Гришкин / ТАСС
Фото: Денис Гришкин / ТАСС

В мае 2005 года в Швейцарии по запросу Министерства юстиции США был арестован Евгений Адамов. В 1998–2001 годах он возглавлял российское Министерство по атомной энергии. Запросы на экстрадицию поступали от США и России, в итоге швейцарские власти приняли решение отправить бывшего министра на родину.

По мнению российских следователей, Адамов вместе с подельниками похитил 62% принадлежавших государству акций компании GNSS и способствовал списанию $113 млн, которые GNSS была должна «Техснабэкспорту». В 2008 году Адамова приговорили к 5,5 года лишения свободы. Позже срок был изменен на условный в четыре года.

Анатолий Сердюков, экс-министр обороны
Фото:Александра Мудрац / ТАСС
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

В ноябре 2012 года на фоне коррупционного скандала в Минобороны в отставку был отправлен глава ведомства Анатолий Сердюков. В декабре 2013 года против него было возбуждено уголовное дело о халатности за ненадлежащее исполнение обязанностей при строительстве автомобильной дороги к базе отдыха в Астраханской области. По мнению следствия, халатность чиновника привела к ущербу в 56 млн руб. В марте 2014 года уголовное дело против бывшего министра закрыли, а сам он был амнистирован.

Сергей Сторчак, замминистра финансов
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В 2007 году по подозрению в попытке хищения средств из бюджета был арестован заместитель министра финансов Сергей Сторчак. По мнению следователей, замминистра хотел похитить $43,4 млн. Он был арестован и провел в СИЗО почти год, а затем был отпущен под подписку о невыезде. В 2011 году дело против него было прекращено. Свой пост Сторчак занимал до марта 2020 года

Алексей Бажанов, бывший замглавы Минсельхоза
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2013 году уголовное дело было возбуждено против бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова. По мнению следствия, он организовывал схемы хищения 1,1 млрд руб. компании «Росагролизинг». Бажанов был объявлен в федеральный розыск после того, как он «перестал являться на допросы», после чего он был заочно арестован и в 2014 году объявлен в международный розыск.

В 2015 году сообщалось, что правоохранительные органы Швейцарии арестовали счета Бажанова на $11,8 млн. Позже расследование против него в Швейцарии было прекращено. В феврале 2018 года Бажанов оказался в списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, представленном уполномоченным по делам предпринимателей Борисом Титовым.

Владимир Артамонов, бывший замглавы МЧС
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. По версии следствия, Артамонов попросил устроить свою супругу в один из научно-исследовательских институтов, подведомственных МЧС. В течение трех лет она получала зарплату, но на работе не появлялась — за это время общая сумма выплат превысила 1,3 млн руб. Артамонов был уволен из МЧС вскоре после возбуждения уголовного дела, а в августе 2017 года его приговорили к трем годам условно.

Григорий Пирумов, бывший замминистра культуры
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

17 мая 2018 года по обвинению в хищении средств был задержан бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Вместе с ним также взят под стражу руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников. Оба подозреваются в хищении 450 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.

По версии следствия, Пирумов и Колесников заключили государственный контракт «без реального намерения его исполнить». Обыски по этому делу начались более года назад.

До этого Пирумов был приговорен Мосгорсудом к полутора годам колонии и штрафу 1 млн руб. по делу реставраторов, но был отпущен в зале суда в связи с отбытием срока. Позднее Мосгорсуд ужесточил наказание до трех лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб.

В июне 2021 года президиум Верховного суда отменил четыре постановления о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя министра культуры Григория Пирумова, которые были вынесены в 2018 и 2019 году по делу о мошенничестве.

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