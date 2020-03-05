Мишустин уволил Сергея Сторчака с должности заместителя министра финансов

В распоряжении указывается, что Сторчак переходит на другую работу. Он проработал на посту замминистра финансов 15 лет, был заместителем Алексея Кудрина и Антона Силуанова

Сергей Сторчак (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Сергея Сторчака. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

В документе указывается причина увольнения — «в связи с переходом на другую работу». Распоряжение подписано 3 марта.

Следующим распоряжением на должность замминистра финансов назначен занимавший должность заместителя министра экономического развития Тимур Максимов.

О возможной отставке Сторчака стало известно еще в середине февраля из сообщений «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса», Они указывали, что решение об увольнении замминистра «принципиально принято», ссылаясь на источники. Тогда же они сообщали о том, что преемником Сторчака может стать Максимов.

В июне 2019 года Сергею Сторчаку исполнилось 65 лет. Этот возраст является предельным для нахождения на госслужбе, однако для заместителя министра он может быть продлен.