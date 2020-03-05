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Политика ,  
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Мишустин уволил Сергея Сторчака с должности заместителя министра финансов

В распоряжении указывается, что Сторчак переходит на другую работу. Он проработал на посту замминистра финансов 15 лет, был заместителем Алексея Кудрина и Антона Силуанова
Сергей Сторчак (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Сергея Сторчака. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

В документе указывается причина увольнения — «в связи с переходом на другую работу». Распоряжение подписано 3 марта.

Следующим распоряжением на должность замминистра финансов назначен занимавший должность заместителя министра экономического развития Тимур Максимов.

О возможной отставке Сторчака стало известно еще в середине февраля из сообщений «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса», Они указывали, что решение об увольнении замминистра «принципиально принято», ссылаясь на источники. Тогда же они сообщали о том, что преемником Сторчака может стать Максимов.

В июне 2019 года Сергею Сторчаку исполнилось 65 лет. Этот возраст является предельным для нахождения на госслужбе, однако для заместителя министра он может быть продлен.

Сторчак работал в МИД с конца 1980-х и до начала 1990-х. Позже он перешел на работу в Минфин, где занимал должность замруководителя департамента иностранных кредитов, а затем — во Внешэкономбанк (сейчас ВЭБ.РФ).

Замминистра финансов Сторчак уйдет в отставку
Политика

Сторчак был назначен заместителем министра финансов в 2005 году, когда ведомство возглавлял Алексей Кудрин. После ухода Кудрина Сторчак стал заместителем действующего министра финансов Антона Силуанова.

В 2007 году Сторчак стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в покушении на мошенничество, совершенном организованной группой в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Сторчак вместе с председателем совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадимом Волковым и гендиректором фирмы «Содэксим» Виктором Захаровым он завысил размер выплат «Содэксиму» через Межрегиональный инвестиционный банк на $43,4 млн. В 2011 году уголовное преследование Сторчака было прекращено из-за отсутствия события преступления.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Минфин России, Сергей Сторчак
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