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Дело против Ишаевых ,  
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СК заподозрил Ишаева в хищении денег у «Роснефти»
По данным ведомства, став вице-президентом «Роснефти», бывший полпред президента на Дальнем Востоке сдавал компании помещения по завышенной цене
Виктор Ишаев (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента России на Дальнем Востоке Виктора Ишаева возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК в связи с хищением денег у «Роснефти», сообщил Следственный комитет (СК).

В ведомстве пояснили, что 2014–2017 годах Ишаев, занимавший тогда пост вице-президента ПАО «НК «Роснефть», злоупотребил доверием руководства нефтяной компании.

Видео: РБК

«Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией», — говорится в сообщении СК.

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В ближайшее время СК планирует предъявить задержанному Ишаеву обвинение и избрать меру пресечения. По его делу совместно с ФСБ России проводятся обыски.

О задержании Ишаева стало известно утром 28 марта. Источник РБК в центральном аппарате МВД тогда сообщил, что бывшего чиновника подозревают в мошенничестве. Позднее «Роснефть» сообщила о выявлении ее службой безопасности злоупотреблений в представительстве компании на Дальнем Востоке и передаче материалов проверки в правоохранительные органы.

Ишаев возглавлял Хабаровский край в 1991–2009 годах. В 2009 году президент Дмитрий Медведев назначил его полпредом в Дальневосточном федеральном округе. С мая 2012 по август 2013 года Ишаев совмещал этот пост с должностью министра по развитию Дальнего Востока. 31 августа 2013 года президент Владимир Путин освободил Ишаева от всех постов, назвав увольнение Ишаева «плановой заменой». В сентябре 2013 года Ишаев был назначен советником президента «Роснефти» в ранге вице-президента, он отвечал за координацию проектов на Дальнем Востоке.

По данным СПАРК, Дмитрий Викторович Ишаев (инициалы совпадают с сыном Виктора Ишаева) является владельцем компании ООО «Дальвостоктрейд», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Виктор Ишаев, «Роснефть», Дальний Восток
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