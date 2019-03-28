СК заподозрил Ишаева в хищении денег у «Роснефти»

СК заподозрил Ишаева в хищении денег у «Роснефти»

По данным ведомства, став вице-президентом «Роснефти», бывший полпред президента на Дальнем Востоке сдавал компании помещения по завышенной цене

Виктор Ишаев (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента России на Дальнем Востоке Виктора Ишаева возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК в связи с хищением денег у «Роснефти», сообщил Следственный комитет (СК).

В ведомстве пояснили, что 2014–2017 годах Ишаев, занимавший тогда пост вице-президента ПАО «НК «Роснефть», злоупотребил доверием руководства нефтяной компании.

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«Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией», — говорится в сообщении СК.