Суд приговорил бывшего полпреда президента Ишаева к пяти годам условно

Ишаев был задержан в марте 2019 года. Изначально ему предъявляли обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК) на 5,7 млн руб., затем оно было переквалифицировано на организацию растраты (ч. 3 ст. 33, ст. 160 УК), но ущерб вырос до 7,5 млн руб. Материалы о виновности Ишаева в следственные органы передала служба безопасности «Роснефти».

Следствие считало, что в 2014–2017 годах бывший губернатор, будучи в этот период вице-президентом «Роснефти», «злоупотребил доверием руководства нефтяной компании». Он добился того, что подконтрольная ему компания «Бейс» сдала представительству ПАО в Хабаровском крае помещение площадью более 280 кв. м по завышенной стоимости. Ущерб для корпорации в 5,7 млн руб. Ишаев и его защита во время суда по избранию меры пресечения называли «смехотворным»: «Для меня это полный абсурд. Сумма ущерба 5 млн за пять лет — это какая-то маленькая часть зарплаты. Я не понимаю, о чем здесь говорить». Вскоре после возбуждения дела адвокат чиновника рассказал, что семья Ишаева возместила «Роснефти» эту сумму.

Сумма контракта между «Роснефтью» и компанией «Бейс» на аренду офиса составляла 13,7 млн руб. в год. Таким образом, стоимость квадратного метра составляла чуть менее 50 000 руб. в год, что сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы.

Во время следствия и суда Ишаев находился под домашним арестом. В конце прошлого года 72-летний экс-чиновник попал в больницу с сердечным приступом.

Дело Ишаева стало первым в России уголовным делом, возбужденным против бывшего полномочного представителя президента. Чиновник возглавлял Хабаровский край в 1991–2009 годах, затем до августа 2013 года был полпредом, в 2012–2013 годах совмещая этот пост с должностью министра по развитию Дальнего Востока. В 2013 году президент освободил 65-летнего на тот момент Ишаева от всех постов. С 2013 по 2018 год Ишаев был советником главы «Роснефти» Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

У Ишаева, которого, по данным СМИ, в регионе называли «папой», были конфликты с его преемником на посту губернатора Хабаровского края Вячеславом Шпортом и с действующим полпредом на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, говорили источники РБК. Во время одной из прямых линий президента в 2013 году Владимир Путин сделал ему замечание из-за реплики о разнице в ценах на российскую электроэнергию для китайского и для отечественного потребителя: глава государства связал его выступление с подготовкой к очередным выборам губернатора и посоветовал Ишаеву «повнимательнее смотреть на то, о чем он говорит».

Изначально источники РБК, ТАСС и «Интерфакса» сообщали о связи преследования Ишаева с масштабным «лесным делом», которое расследовалось в Хабаровском крае. Речь шла о махинациях на лесозаготовках с ущербом в 10 млрд руб., в которых обвинялись чиновники Минпромторга и правительства региона. Однако официально Ишаеву так и не предъявили обвинения по этому делу.