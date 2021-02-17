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Дело против Ишаевых ,  
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Суд приговорил бывшего полпреда президента Ишаева к пяти годам условно

Бывший полпред президента на Дальнем Востоке и губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев получил условный срок по делу о растрате 7,5 млн руб., принадлежавших «Роснефти». Обвинение требовало для него семь лет лишения свободы
Виктор Ишаев (слева)
Виктор Ишаев (слева) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам условно по делу о растрате 7,5 млн руб., принадлежавших «Роснефти», сообщили РБК в пресс-службе суда.

Также суд назначил ему штраф в 800 тыс. руб., испытательный срок для Ишаева составил пять лет.

Гособвинение запрашивало для него семь лет колонии и штраф в 900 тыс. руб. Вместе с экс-полпредом по делу проходит гендиректор представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю Геннадий Кондратов, который признал вину и дал показания на Ишаева; он получил 3 года условно с таким же испытательным сроком.

Суд также удовлетворил гражданский иск «Роснефти» к подсудимым, взыскав с них 7,5 млн руб.

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Виктор Ишаев

Ишаев был задержан в марте 2019 года. Изначально ему предъявляли обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК) на 5,7 млн руб., затем оно было переквалифицировано на организацию растраты (ч. 3 ст. 33, ст. 160 УК), но ущерб вырос до 7,5 млн руб. Материалы о виновности Ишаева в следственные органы передала служба безопасности «Роснефти».

Следствие считало, что в 2014–2017 годах бывший губернатор, будучи в этот период вице-президентом «Роснефти», «злоупотребил доверием руководства нефтяной компании». Он добился того, что подконтрольная ему компания «Бейс» сдала представительству ПАО в Хабаровском крае помещение площадью более 280 кв. м по завышенной стоимости. Ущерб для корпорации в 5,7 млн руб. Ишаев и его защита во время суда по избранию меры пресечения называли «смехотворным»: «Для меня это полный абсурд. Сумма ущерба 5 млн за пять лет — это какая-то маленькая часть зарплаты. Я не понимаю, о чем здесь говорить». Вскоре после возбуждения дела адвокат чиновника рассказал, что семья Ишаева возместила «Роснефти» эту сумму.

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Сумма контракта между «Роснефтью» и компанией «Бейс» на аренду офиса составляла 13,7 млн руб. в год. Таким образом, стоимость квадратного метра составляла чуть менее 50 000 руб. в год, что сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы.

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Во время следствия и суда Ишаев находился под домашним арестом. В конце прошлого года 72-летний экс-чиновник попал в больницу с сердечным приступом.

Дело Ишаева стало первым в России уголовным делом, возбужденным против бывшего полномочного представителя президента. Чиновник возглавлял Хабаровский край в 1991–2009 годах, затем до августа 2013 года был полпредом, в 2012–2013 годах совмещая этот пост с должностью министра по развитию Дальнего Востока. В 2013 году президент освободил 65-летнего на тот момент Ишаева от всех постов. С 2013 по 2018 год Ишаев был советником главы «Роснефти» Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

У Ишаева, которого, по данным СМИ, в регионе называли «папой», были конфликты с его преемником на посту губернатора Хабаровского края Вячеславом Шпортом и с действующим полпредом на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, говорили источники РБК. Во время одной из прямых линий президента в 2013 году Владимир Путин сделал ему замечание из-за реплики о разнице в ценах на российскую электроэнергию для китайского и для отечественного потребителя: глава государства связал его выступление с подготовкой к очередным выборам губернатора и посоветовал Ишаеву «повнимательнее смотреть на то, о чем он говорит».

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Изначально источники РБК, ТАСС и «Интерфакса» сообщали о связи преследования Ишаева с масштабным «лесным делом», которое расследовалось в Хабаровском крае. Речь шла о махинациях на лесозаготовках с ущербом в 10 млрд руб., в которых обвинялись чиновники Минпромторга и правительства региона. Однако официально Ишаеву так и не предъявили обвинения по этому делу.

Автор
Маргарита Алехина
Виктор Ишаев Хабаровский край «Роснефть»
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