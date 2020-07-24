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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента «Роснефти», экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в организации растраты 7,5 млн руб., а также генерального директора представительства «Роснефти» по региону Геннадия Кондратова, обвиняемого в исполнении этого преступления. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.

В свою очередь, Кондратов, используя служебное положение, растратил денежные средств нефтяной компании, перечислив их на расчетные счета организации ООО «Бейс».

Установлено, что в период с июля 2014 по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере. Таким образом, он растратил вверенные ему денежные средства ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 7,5 млн руб.

Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве
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15 июля Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Ишаева весной 2019 года. Тогда СК обвинил Ишаева в том, что, заняв после ухода с госслужбы пост вице-президента «Роснефти», он организовал растрату средств компании.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край в 1991-2009 годах. В 2009 году президент Дмитрий Медведев назначил его полпредом в Дальневосточном федеральном округе. С мая 2012 по август 2013 года Ишаев совмещал этот пост с должностью министра по развитию Дальнего Востока. 31 августа 2013 года президент Владимир Путин освободил Ишаева от всех постов, назвав увольнение Ишаева «плановой заменой». В сентябре 2013 года Ишаев был назначен советником президента «Роснефти» в ранге вице-президента, он отвечал за координацию проектов на Дальнем Востоке.

Теги: Генпрокуратура России, Хабаровский край, экс-губернатор, «Роснефть» ..., уголовное дело, растрата
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