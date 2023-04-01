Квартиру Михаила Абызова продадут на торгах за 400 млн руб.

Аукцион по продаже 300-метровой квартиры бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова возобновлен. Начальная цена квартиры в Хамовниках — почти 412 млн руб.

1-й Обыденский переулок, дом 5 (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Квартиру экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова в Хамовниках выставили на торги за 411,56 млн руб., информация об аукционе размещена на портале «ГИС Торги». Квартира площадью почти 312 кв. м находится по адресу: 1-й Обыденский переулок, дом 5. Аукцион на повышение с шагом 4 млн руб. пройдет 19 апреля.

Абызов, который в 2012–2018 годах координировал работу «открытого правительства», был арестован в марте 2019 года. Его и еще 11 человек, которых следствие называет соучастниками, обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, незаконном участии в предпринимательстве и отмывании преступных доходов. Абызов назвал обвинения в свой адрес «произвольным сочинением на тему УК».

Имущество Абызова и других обвиняемых стоимостью свыше 37 млрд руб. было арестовано. Федеральная служба судебных приставов вынесла постановление о передаче части арестованного имущества для продажи еще в марте 2022 года, тогда же планировалось провести торги, в том числе по продаже квартиры в Хамовниках. Но аукцион отложили из-за того, что бывший министр оспорил в суде оценку ее стоимости. Разбирательства длились год, в марте 2023-го судебная коллегия Московского городского суда отказала в удовлетворении требований об отмене результатов оценки имущества. Вместе с аукционом по продаже квартиры по той же причине были приостановлены торги по продаже акций АО «Промышленные технологии», которые оценили в символический 1 руб. Теперь они также возобновлены.

На торгах уже продано место на паркинге по тому же адресу в 1-м Обыденском переулке, которое ранее тоже принадлежало Абызову, за 11,3 млн руб. Кроме того, планировалось продать квартиру экс-министра на Ленинском проспекте, 28, за 35,9 млн руб. и еще две квартиры в 1-м Обыденском переулке — в доме 9/12 — за 141,6 млн и 110,5 млн руб. Торги по продаже трех этих квартир пока отложены.

Спрос на элитные квартиры в новостройках Москвы в 2022 году упал более чем в два раза. Одни покупатели заняли выжидательную позицию, отложив покупку недвижимости, другие полностью отказались от сделок или вместо покупки дорогих квартир в Москве выбрали Дубай, Турцию и другие страны, поясняли эксперты. Спрос просел после начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года, а затем после объявления частичной мобилизации в сентябре.

Правительственная комиссия по координации деятельности «открытого правительства» должна была сделать работу властей более прозрачной, эта структура координировала сотрудничество госорганов с предпринимателями и общественными объединениями. Структура работала в годы президентства Дмитрия Медведева, в 2012 году Абызов стал министром по делам «открытого правительства». В 2018-м он сначала не был включен в состав нового кабинета министров, а затем «открытое правительство» было ликвидировано.

До прихода в правительство Абызов работал в РАО ЕЭС, а потом основал «Группу Е4», которая занималась строительством энергоблоков, а также компанию RU-COM, которая объединила активы в сфере электроэнергетики и энергоинжиниринга. В феврале 2022 года суд постановил изъять у бывшего чиновника RU-COM.