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Дело Улюкаева ,  
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Суд в Твери разрешил отпустить Улюкаева по УДО

Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщили РБК в пресс-службе Московского районного суда Твери.

«27 апреля было рассмотрено ходатайство защиты интересов Улюкаева. При рассмотрении с учетом мнения участников процесса, которые не возражали по существу заявленных требований, суд пришел к выводу, что цели наказания, зафиксированные статьей 43 УК России, достигнуты, ходатайство было удовлетворено», — сказали в пресс-службе.

В инстанции добавили, что есть 10 дней на обжалование этого решения, если оно не поступит — экс-министра отпустят.

Материал дополняется.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Юлия Выродова Юлия Выродова
Алексей Улюкаев УДО
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