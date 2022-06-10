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Общество ,  
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ФСБ задержала Олега Митволя при попытке улететь в Дубай

Он проходит по делу о хищении более 900 млн руб. при строительстве метро в Красноярске. Суд арестовал Митволя на месяц
Олег Митволь
Олег Митволь (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя арестовали по делу о хищении, сообщил РБК сообщил источник в силовых структурах, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

Митволя задержали сотрудники ФСБ 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. После этого его сопроводили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц.

Помощница Митволя в разговоре с РБК назвала информацию про задержание «непроверенной». Но подтвердила, что Олег Митволь собирался в Дубай на отдых

По данным собеседников РБК, экс-префекта подозревают в хищении 900 млн руб, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

Уголовное дело было возбуждено в мае. По данным источников РБК, в сентябре 2019 года красноярское «Краевое транспортное управление» заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. С 2018 года Митволь является председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа».

По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн руб.

Материал дополняется.

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