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Политика ,  
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От Абызова до Улюкаева: кто из российских чиновников был под следствием

Суд приговорил бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении и преступном сообществе. Это не единственный случай возбуждения уголовного дела против российских чиновников и их заместителей, похожие случаи — в обзоре РБК
Михаил Абызов, экс-министр по вопросам «открытого правительства»
Экс-министр &laquo;открытого правительства&raquo; Михаил Абызов был задержан ФСБ 26 марта 2019 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Уголовное дело было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. По данным правоохранительных органов, Абызов с сообщниками обманом похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании (&laquo;Сибэко&raquo;) и &laquo;Региональных электрических сетей&raquo; (РЭС).&nbsp;В апреле 2022 года Росимущество выставило на торги квартиру экс-министра, исполняя решение суда, который постановил взыскать с Абызова в пользу государства более 32 млрд руб. Еще через год стало известно о том, что на торги выставили еще одну его квартиру&nbsp;&mdash; со стартовой ценой почти 412 млн руб. В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб. Также суд взыскал с него и других фигурантов дела 1,5 млрд руб. в пользу РЭС.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан ФСБ 26 марта 2019 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Уголовное дело было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. По данным правоохранительных органов, Абызов с сообщниками обманом похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и «Региональных электрических сетей» (РЭС). В апреле 2022 года Росимущество выставило на торги квартиру экс-министра, исполняя решение суда, который постановил взыскать с Абызова в пользу государства более 32 млрд руб. Еще через год стало известно о том, что на торги выставили еще одну его квартиру — со стартовой ценой почти 412 млн руб.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб. Также суд взыскал с него и других фигурантов дела 1,5 млрд руб. в пользу РЭС.

Олег Митволь, экс-замглавы Росприроднадзора, экс-префект САО Москвы
Митволя задержала ФСБ 10 июня 2022 года в аэропорту Внуково, сообщили источники РБК. Его подозревали в хищении 900 млн руб., которые были выделены аффилированной с ним организации на строительство метро в Красноярске. После задержания его доставили в Красноярск и арестовали. Митволь был заместителем руководителя Росприроднадзора в 2004&ndash;2009 годах, префектом Северного административного округа Москвы в 2009&ndash;2010 годах. С 2018-го он был председателем совета директоров &laquo;Красноярского ТИСИЗа&raquo; (АО &laquo;Красноярский трест инженерно-строительных изысканий&raquo;). По версии следствия, компания Митволя получила деньги за устаревшую проектную документацию и невыполненные инженерные изыскания для строительства станций метрополитена (метро в Красноярске начали строить в 1990-х, с тех пор работы неоднократно приостанавливались). Олег Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 14 сентября 2023 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Митволя задержала ФСБ 10 июня 2022 года в аэропорту Внуково, сообщили источники РБК. Его подозревали в хищении 900 млн руб., которые были выделены аффилированной с ним организации на строительство метро в Красноярске. После задержания его доставили в Красноярск и арестовали. Митволь был заместителем руководителя Росприроднадзора в 2004–2009 годах, префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах.

С 2018-го он был председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа» (АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий»). По версии следствия, компания Митволя получила деньги за устаревшую проектную документацию и невыполненные инженерные изыскания для строительства станций метрополитена (метро в Красноярске начали строить в 1990-х, с тех пор работы неоднократно приостанавливались).

Олег Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 14 сентября 2023 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)

Андрей Гурович, экс-замглавы МЧС
Гуровича задержали 13 июля 2022 года. Ему вменяют превышение полномочий. По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из бюджета 969 млн руб. для строительства COVID-госпиталя в Мурманской области. При возведении полевого госпиталя не учли климатические условия, по назначению его не использовали и позднее демонтировали, считают следователи. СК оценил ущерб бюджету Мурманской области в 323 млн руб.
Фото: РИА Новости

Гуровича задержали 13 июля 2022 года. Ему вменяют превышение полномочий. По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из бюджета 969 млн руб. для строительства COVID-госпиталя в Мурманской области. При возведении полевого госпиталя не учли климатические условия, по назначению его не использовали и позднее демонтировали, считают следователи. СК оценил ущерб бюджету Мурманской области в 323 млн руб.

Григорий Пирумов, бывший замминистра культуры
6 июля 2022 года Пирумова приговорили к девяти годам колонии по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа. Его обвиняли в мошенничестве, отмывании средств и организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По этому делу его задержали 17 мая 2018 года. Вместе с ним тогда был взят под стражу руководитель группы компаний &laquo;Роспан&raquo; Никита Колесников. По версии следствия, Пирумов и Колесников заключили государственный контракт &laquo;без реального намерения его исполнить&raquo;. До этого Пирумов был приговорен Мосгорсудом к полутора годам колонии и штрафу 1 млн руб. по делу реставраторов, но был отпущен в зале суда в связи с отбытием срока. Позднее Мосгорсуд ужесточил наказание до трех лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

6 июля 2022 года Пирумова приговорили к девяти годам колонии по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа. Его обвиняли в мошенничестве, отмывании средств и организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По этому делу его задержали 17 мая 2018 года. Вместе с ним тогда был взят под стражу руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников. По версии следствия, Пирумов и Колесников заключили государственный контракт «без реального намерения его исполнить».

До этого Пирумов был приговорен Мосгорсудом к полутора годам колонии и штрафу 1 млн руб. по делу реставраторов, но был отпущен в зале суда в связи с отбытием срока. Позднее Мосгорсуд ужесточил наказание до трех лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб.

Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития
Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года, вскоре ему было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы &laquo;Роснефти&raquo; Игоря Сечина. По мнению обвинения, Улюкаев требовал деньги в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке &laquo;Роснефтью&raquo; принадлежащей государству доли в компании &laquo;Башнефть&raquo;. В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 млн руб., а также лишили возможности занимать госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение восьми лет после выхода из тюрьмы. Сам экс-министр свою вину не признавал. В апреле 2022 года суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра. &laquo;Суд пришел к выводу, что цели наказания, зафиксированные ст. 43 УК России, достигнуты, ходатайство было удовлетворено&raquo;,&nbsp;&mdash; заявили в пресс-службе. 12 мая Улюкаев вышел на свободу
Фото: Владислав Шатило / РБК

Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года, вскоре ему было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. По мнению обвинения, Улюкаев требовал деньги в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» принадлежащей государству доли в компании «Башнефть». В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 млн руб., а также лишили возможности занимать госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение восьми лет после выхода из тюрьмы. Сам экс-министр свою вину не признавал.

В апреле 2022 года суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра. «Суд пришел к выводу, что цели наказания, зафиксированные ст. 43 УК России, достигнуты, ходатайство было удовлетворено», — заявили в пресс-службе. 12 мая Улюкаев вышел на свободу

Михаил Мень, экс-глава Минстроя, аудитор Счетной палаты
Михаила Меня задержали 18 ноября 2020 года. Разрешение на это дал Совет Федерации по запросу Генпрокуратуры. Аудитора Счетной палаты подозревали в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 год. В мае 2021 года суд закрыл дело, срок давности по нему истек еще в апреле
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Михаила Меня задержали 18 ноября 2020 года. Разрешение на это дал Совет Федерации по запросу Генпрокуратуры. Аудитора Счетной палаты подозревали в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 год. В мае 2021 года суд закрыл дело, срок давности по нему истек еще в апреле

Виктор Ишаев, экс-министр по развитию Дальнего Востока
Ишаев был задержан в Москве 28 марта 2019 года по подозрению в хищениях у &laquo;Роснефти&raquo;. По информации следствия, Ишаев, находившийся в должности вице-президента компании в 2014&ndash;2017 годах, обеспечил заключение договоров аренды помещения для представительства &laquo;Роснефти&raquo; в Хабаровском крае по завышенной стоимости. По делу также проходит руководитель представительства &laquo;Роснефти&raquo; в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Летом 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Ишаева обвинили в организации растраты 7,5 млн руб., а Кондратова&nbsp;&mdash; в исполнении преступления. В феврале 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ишаева к пяти годам условно, Кондратова&nbsp;&mdash; к трем годам условно. Ишаев за свою политическую карьеру занимал посты губернатора Хабаровского края (1991&ndash;2009 годы), полпреда в Дальневосточном федеральном округе (2009&ndash;2013 годы) и министра по развитию Дальнего Востока (2012&ndash;2013 годы)
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ишаев был задержан в Москве 28 марта 2019 года по подозрению в хищениях у «Роснефти». По информации следствия, Ишаев, находившийся в должности вице-президента компании в 2014–2017 годах, обеспечил заключение договоров аренды помещения для представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости. По делу также проходит руководитель представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Летом 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Ишаева обвинили в организации растраты 7,5 млн руб., а Кондратова — в исполнении преступления. В феврале 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ишаева к пяти годам условно, Кондратова — к трем годам условно.

Ишаев за свою политическую карьеру занимал посты губернатора Хабаровского края (1991–2009 годы), полпреда в Дальневосточном федеральном округе (2009–2013 годы) и министра по развитию Дальнего Востока (2012–2013 годы)

Евгений Адамов, экс-министр по атомной энергии
В мае 2005 года в Швейцарии по запросу Министерства юстиции США был арестован Евгений Адамов. В 1998&ndash;2001 годах он возглавлял российское Министерство по атомной энергии. Запросы на экстрадицию поступали от США и России, в итоге швейцарские власти приняли решение отправить бывшего министра на родину. По мнению российских следователей, Адамов вместе с подельниками похитил 62% принадлежавших государству акций компании GNSS и способствовал списанию $113 млн, которые GNSS была должна &laquo;Техснабэкспорту&raquo;. В 2008 году Адамова приговорили к 5,5 года лишения свободы. Позже срок был изменен на условный в четыре года
Фото: Денис Гришкин / ТАСС

В мае 2005 года в Швейцарии по запросу Министерства юстиции США был арестован Евгений Адамов. В 1998–2001 годах он возглавлял российское Министерство по атомной энергии. Запросы на экстрадицию поступали от США и России, в итоге швейцарские власти приняли решение отправить бывшего министра на родину.

По мнению российских следователей, Адамов вместе с подельниками похитил 62% принадлежавших государству акций компании GNSS и способствовал списанию $113 млн, которые GNSS была должна «Техснабэкспорту». В 2008 году Адамова приговорили к 5,5 года лишения свободы. Позже срок был изменен на условный в четыре года

Анатолий Сердюков, экс-министр обороны
В ноябре 2012 года на фоне коррупционного скандала в Минобороны в отставку был отправлен глава ведомства Анатолий Сердюков. В декабре 2013 года против него было возбуждено уголовное дело о халатности за ненадлежащее исполнение обязанностей при строительстве автомобильной дороги к базе отдыха в Астраханской области. По мнению следствия, халатность чиновника привела к ущербу в 56 млн руб. В марте 2014 года уголовное дело против бывшего министра закрыли, а сам он был амнистирован
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

В ноябре 2012 года на фоне коррупционного скандала в Минобороны в отставку был отправлен глава ведомства Анатолий Сердюков. В декабре 2013 года против него было возбуждено уголовное дело о халатности за ненадлежащее исполнение обязанностей при строительстве автомобильной дороги к базе отдыха в Астраханской области. По мнению следствия, халатность чиновника привела к ущербу в 56 млн руб. В марте 2014 года уголовное дело против бывшего министра закрыли, а сам он был амнистирован

Сергей Сторчак, замминистра финансов
В 2007 году по подозрению в попытке хищения средств из бюджета был арестован заместитель министра финансов Сергей Сторчак. По мнению следователей, замминистра хотел похитить $43,4 млн. Он был арестован и провел в СИЗО почти год, а затем был отпущен под подписку о невыезде. В 2011 году дело против него было прекращено. Свой пост Сторчак занимал до марта 2020 года
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В 2007 году по подозрению в попытке хищения средств из бюджета был арестован заместитель министра финансов Сергей Сторчак. По мнению следователей, замминистра хотел похитить $43,4 млн. Он был арестован и провел в СИЗО почти год, а затем был отпущен под подписку о невыезде. В 2011 году дело против него было прекращено. Свой пост Сторчак занимал до марта 2020 года

Алексей Бажанов, бывший замглавы Минсельхоза
В 2013 году уголовное дело было возбуждено против бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова. По мнению следствия, он организовывал схемы хищения 1,1 млрд руб. компании &laquo;Росагролизинг&raquo;. Бажанов был объявлен в федеральный розыск после того, как он &laquo;перестал являться на допросы&raquo;, после чего он был заочно арестован и в 2014 году объявлен в международный розыск. В 2015 году сообщалось, что правоохранительные органы Швейцарии арестовали счета Бажанова на $11,8 млн. Позже расследование против него в Швейцарии было прекращено. В феврале 2018 года Бажанов оказался в списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, представленном уполномоченным по делам предпринимателей Борисом Титовым. Летом 2023 года &laquo;Коммерсантъ&raquo; сообщал, что расследование дела Бажанова завершено и готовится к передаче в суд
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2013 году уголовное дело было возбуждено против бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова. По мнению следствия, он организовывал схемы хищения 1,1 млрд руб. компании «Росагролизинг». Бажанов был объявлен в федеральный розыск после того, как он «перестал являться на допросы», после чего он был заочно арестован и в 2014 году объявлен в международный розыск.

В 2015 году сообщалось, что правоохранительные органы Швейцарии арестовали счета Бажанова на $11,8 млн. Позже расследование против него в Швейцарии было прекращено. В феврале 2018 года Бажанов оказался в списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, представленном уполномоченным по делам предпринимателей Борисом Титовым.

Летом 2023 года «Коммерсантъ» сообщал, что расследование дела Бажанова завершено и готовится к передаче в суд

Владимир Артамонов, бывший замглавы МЧС
В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. По версии следствия, Артамонов попросил устроить свою супругу в один из научно-исследовательских институтов, подведомственных МЧС. В течение трех лет она получала зарплату, но на работе не появлялась&nbsp;&mdash; за это время общая сумма выплат превысила 1,3 млн руб. Артамонов был уволен из МЧС вскоре после возбуждения уголовного дела, а в августе 2017 года его приговорили к трем годам условно
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. По версии следствия, Артамонов попросил устроить свою супругу в один из научно-исследовательских институтов, подведомственных МЧС. В течение трех лет она получала зарплату, но на работе не появлялась — за это время общая сумма выплат превысила 1,3 млн руб. Артамонов был уволен из МЧС вскоре после возбуждения уголовного дела, а в августе 2017 года его приговорили к трем годам условно

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