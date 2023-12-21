От Абызова до Улюкаева: кто из российских чиновников был под следствием

Михаил Абызов, экс-министр по вопросам «открытого правительства»

Экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан ФСБ 26 марта 2019 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Уголовное дело было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. По данным правоохранительных органов, Абызов с сообщниками обманом похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и «Региональных электрических сетей» (РЭС). В апреле 2022 года Росимущество выставило на торги квартиру экс-министра, исполняя решение суда, который постановил взыскать с Абызова в пользу государства более 32 млрд руб. Еще через год стало известно о том, что на торги выставили еще одну его квартиру — со стартовой ценой почти 412 млн руб.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб. Также суд взыскал с него и других фигурантов дела 1,5 млрд руб. в пользу РЭС.