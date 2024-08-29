Кого из сотрудников Минобороны обвинили в коррупции и мошенничестве

Генерала Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией, арестовали 17 мая по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал глава СК Александр Бастрыкин, Попова и других фигурантов дела обвиняют в перепродаже «изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии». Также, по версии следствия, Попов подписал заведомо недостоверные документы о поступлении изделий в армию, однако позднее адвокат Попова заявил, что, согласно результатам почерковедческой экспертизы, подпись в этих документах его клиенту не принадлежит