Кого из сотрудников Минобороны обвинили в коррупции и мошенничестве
В апреле 2024 года по обвинению во взяточничестве арестовали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Вслед за этим последовала череда арестов сотрудников Минобороны и связанных с ним структур. Кто и по каким обвинениям стал фигурантами дел — в галерее РБК
24 апреля 2024 года замминистра обороны Тимура Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет заключения. Следствие считает, что подрядчики Минобороны провели на приналдежащих Иванову объектах бесплатные строительство и ремонт на общую сумму около 1,2 млрд руб. Иванов занимал должность замминистра с 2016 года
14 мая начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова обвинили в получении взятки в обмен на помощь при заключении госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг. Предприниматель, с которым Кузнецов вступил в сговор, хотел получить заказ на размещение военнослужащих, которых посылали учиться в Краснодарское высшее военное училище им. С.М.Штеменко, считает следствие. Взятку Кузнецов получил в виде дома и участка в Краснодаре общей стоимостью 30,5 млн руб. Теперь ему грозит до 15 лет колонии
Генерала Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией, арестовали 17 мая по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал глава СК Александр Бастрыкин, Попова и других фигурантов дела обвиняют в перепродаже «изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии». Также, по версии следствия, Попов подписал заведомо недостоверные документы о поступлении изделий в армию, однако позднее адвокат Попова заявил, что, согласно результатам почерковедческой экспертизы, подпись в этих документах его клиенту не принадлежит
22 мая арестовали заместителя начальника Генерального штаба Вадима Шамарина. Его обвиняют в получении взятки от гендиректора и главбуха пермского телефонного завода «Телта». По версии Следственного комитета, Шамарин в обмен на 36 млн руб. обещал увеличить для завода объем поставок по контрактам Минобороны и оказывать «общее покровительство»
26 июля был арестован бывший замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Обвинение против него связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, стоимость работ была завышена и на счет фирмы был необоснованно перечислен аванс в размере 49 млн руб.
Владимир Павлов был главой «Военторга» с 2012 года. 1 августа его задержали по обвинению в хищении. Следствие считает, что Павлов вместе с соучастниками приобрел и перепродал Министерству обороны армейские несессеры на сумму около 625 млн руб., из которых 400 млн оказались необоснованной наценкой
5 августа следствие задержало директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Его обвинили в хищении 30 млн руб., которые были получены за непроизведенные работы и не поставленные в парк материальные ценности, хотя по документам эти поставки и работы были совершены и приняты в полном объеме
По подозрению в обогащении за счет парка «Патриот» также проходит бывший замминистра обороны Павел Попов. Суд арестовал его 29 августа. По версии следствия, генерал армии за счет парка построил и впоследствии обслуживал свой загородный дом в Подмосковье. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет
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