От Митволя до Сердюкова: кто из российских чиновников был под следствием

Олег Митволь, экс-замглавы Росприроднадзора, экс-префект САО Москвы

Митволя задержала ФСБ 10 июня 2022 года в аэропорту Внуково, сообщили источники РБК. Его подозревали в хищении 900 млн руб., которые были выделены аффилированной с ним организации на строительство метро в Красноярске. После задержания его доставили в Красноярск и арестовали. Митволь был заместителем руководителя Росприроднадзора в 2004–2009 годах, префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах.

С 2018-го он был председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа» (АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий»). По версии следствия, компания Митволя получила деньги за устаревшую проектную документацию и невыполненные инженерные изыскания для строительства станций метрополитена (метро в Красноярске начали строить в 1990-х, с тех пор работы неоднократно приостанавливались).

Олег Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 14 сентября 2023 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)