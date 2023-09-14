От Митволя до Сердюкова: кто из российских чиновников был под следствием
Суд приговорил бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к четырем с половиной годам колонии по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Он ранее признал вину и заключил сделку со следствием. Это не единственный случай возбуждения уголовного дела против российских чиновников и их заместителей, похожие случаи — в обзоре РБК
Митволя задержала ФСБ 10 июня 2022 года в аэропорту Внуково, сообщили источники РБК. Его подозревали в хищении 900 млн руб., которые были выделены аффилированной с ним организации на строительство метро в Красноярске. После задержания его доставили в Красноярск и арестовали. Митволь был заместителем руководителя Росприроднадзора в 2004–2009 годах, префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах.
С 2018-го он был председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа» (АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий»). По версии следствия, компания Митволя получила деньги за устаревшую проектную документацию и невыполненные инженерные изыскания для строительства станций метрополитена (метро в Красноярске начали строить в 1990-х, с тех пор работы неоднократно приостанавливались).
Олег Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 14 сентября 2023 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)
Гуровича задержали 13 июля 2022 года. Ему вменяют превышение полномочий. По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из бюджета 969 млн руб. для строительства COVID-госпиталя в Мурманской области. При возведении полевого госпиталя не учли климатические условия, по назначению его не использовали и позднее демонтировали, считают следователи. СК оценил ущерб бюджету Мурманской области в 323 млн руб.
6 июля 2022 года Пирумова приговорили к девяти годам колонии по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа. Его обвиняли в мошенничестве, отмывании средств и организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По этому делу его задержали 17 мая 2018 года. Вместе с ним тогда был взят под стражу руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников. По версии следствия, Пирумов и Колесников заключили государственный контракт «без реального намерения его исполнить».
До этого Пирумов был приговорен Мосгорсудом к полутора годам колонии и штрафу 1 млн руб. по делу реставраторов, но был отпущен в зале суда в связи с отбытием срока. Позднее Мосгорсуд ужесточил наказание до трех лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года, вскоре ему было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. По мнению обвинения, Улюкаев требовал деньги в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» принадлежащей государству доли в компании «Башнефть». В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 млн руб., а также лишили возможности занимать госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение восьми лет после выхода из тюрьмы. Сам экс-министр свою вину не признавал.
В апреле 2022 года суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра. «Суд пришел к выводу, что цели наказания, зафиксированные ст. 43 УК России, достигнуты, ходатайство было удовлетворено», — заявили в пресс-службе. 12 мая Улюкаев вышел на свободу
Михаила Меня задержали 18 ноября 2020 года. Разрешение на это дал Совет Федерации по запросу Генпрокуратуры. Аудитора Счетной палаты подозревали в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 год. В мае 2021 года суд закрыл дело, срок давности по нему истек еще в апреле
Ишаев был задержан в Москве 28 марта 2019 года по подозрению в хищениях у «Роснефти». По информации следствия, Ишаев, находившийся в должности вице-президента компании в 2014–2017 годах, обеспечил заключение договоров аренды помещения для представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости. По делу также проходит руководитель представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Летом 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Ишаева обвинили в организации растраты 7,5 млн руб., а Кондратова — в исполнении преступления. В феврале 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ишаева к пяти годам условно, Кондратова — к трем годам условно.
Ишаев за свою политическую карьеру занимал посты губернатора Хабаровского края (1991–2009 годы), полпреда в Дальневосточном федеральном округе (2009–2013 годы) и министра по развитию Дальнего Востока (2012–2013 годы)
Экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан ФСБ 26 марта 2019 года. Его подозревают в мошенничестве и создании преступного сообщества. Уголовное дело возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. По данным правоохранительных органов, Абызов с сообщниками обманом похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и вывел эти деньги за границу. Михаил Абызов вину не признает.
В апреле 2022 года Росимущество выставило на торги квартиру экс-министра, исполняя решение суда, который постановил взыскать с Абызова в пользу государства более 32 млрд руб. Еще через год стало известно о том, что на торги выставили еще одну его квартиру — со стартовой ценой почти 412 млн руб.
В мае 2005 года в Швейцарии по запросу Министерства юстиции США был арестован Евгений Адамов. В 1998–2001 годах он возглавлял российское Министерство по атомной энергии. Запросы на экстрадицию поступали от США и России, в итоге швейцарские власти приняли решение отправить бывшего министра на родину.
По мнению российских следователей, Адамов вместе с подельниками похитил 62% принадлежавших государству акций компании GNSS и способствовал списанию $113 млн, которые GNSS была должна «Техснабэкспорту». В 2008 году Адамова приговорили к 5,5 года лишения свободы. Позже срок был изменен на условный в четыре года
В ноябре 2012 года на фоне коррупционного скандала в Минобороны в отставку был отправлен глава ведомства Анатолий Сердюков. В декабре 2013 года против него было возбуждено уголовное дело о халатности за ненадлежащее исполнение обязанностей при строительстве автомобильной дороги к базе отдыха в Астраханской области. По мнению следствия, халатность чиновника привела к ущербу в 56 млн руб. В марте 2014 года уголовное дело против бывшего министра закрыли, а сам он был амнистирован
В 2007 году по подозрению в попытке хищения средств из бюджета был арестован заместитель министра финансов Сергей Сторчак. По мнению следователей, замминистра хотел похитить $43,4 млн. Он был арестован и провел в СИЗО почти год, а затем был отпущен под подписку о невыезде. В 2011 году дело против него было прекращено. Свой пост Сторчак занимал до марта 2020 года
В 2013 году уголовное дело было возбуждено против бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова. По мнению следствия, он организовывал схемы хищения 1,1 млрд руб. компании «Росагролизинг». Бажанов был объявлен в федеральный розыск после того, как он «перестал являться на допросы», после чего он был заочно арестован и в 2014 году объявлен в международный розыск.
В 2015 году сообщалось, что правоохранительные органы Швейцарии арестовали счета Бажанова на $11,8 млн. Позже расследование против него в Швейцарии было прекращено. В феврале 2018 года Бажанов оказался в списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, представленном уполномоченным по делам предпринимателей Борисом Титовым.
Летом 2023 года «Коммерсантъ» сообщал, что расследование дела Бажанова завершено и готовится к передаче в суд
В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. По версии следствия, Артамонов попросил устроить свою супругу в один из научно-исследовательских институтов, подведомственных МЧС. В течение трех лет она получала зарплату, но на работе не появлялась — за это время общая сумма выплат превысила 1,3 млн руб. Артамонов был уволен из МЧС вскоре после возбуждения уголовного дела, а в августе 2017 года его приговорили к трем годам условно