От Митволя до Сердюкова: кто из российских чиновников был под следствием

Григорий Пирумов, бывший замминистра культуры

6 июля 2022 года Пирумова приговорили к девяти годам колонии по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа. Его обвиняли в мошенничестве, отмывании средств и организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По этому делу его задержали 17 мая 2018 года. Вместе с ним тогда был взят под стражу руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников. По версии следствия, Пирумов и Колесников заключили государственный контракт «без реального намерения его исполнить».

До этого Пирумов был приговорен Мосгорсудом к полутора годам колонии и штрафу 1 млн руб. по делу реставраторов, но был отпущен в зале суда в связи с отбытием срока. Позднее Мосгорсуд ужесточил наказание до трех лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб.