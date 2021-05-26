Вместе с самолетом Ryanair сели и белорусские евробонды

Доходность суверенных облигаций Белоруссии выросла более чем на 40 базисных пунктов

Цены на еврооблигации Белоруссии на фоне ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair упали до уровней осени 2020 года. Возможности Минска по рефинансированию внешних долгов связаны только с Россией, говорят эксперты

Роман Протасевич (Фото: Сергей Гриц / AP)

Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Опрошенные РБК эксперты указывают, что в этих условиях финансовая зависимость Белоруссии от России продолжит расти, а рефинансирование ее долгов будет возможно только на российском рынке или с участием России.

Что происходит с белорусским госдолгом

В понедельник, 24 мая, выпуск долларовых облигаций Белоруссии с погашением в 2031 году опустился в цене на 2,7 процентного пункта, а его доходность поднялась примерно на 42–44 базисных пункта, говорится в обзоре «ВТБ Капитала». Схожую динамику показали и другие выпуски Белоруссии, больше других подешевел выпуск с погашением в 2027 году (минус 2,9 п.п. при росте доходности на 58 б.п.). Разница в доходности между длинными белорусскими выпусками и сопоставимыми по срокам российскими евробондами выросла до 4,85–4,90 процентного пункта. Это максимальный уровень с конца ноября прошлого года, указали в «ВТБ Капитале».

Во вторник, 25 мая, десятилетние облигации Белоруссии продолжили падение, хотя оно и было не таким стремительным: они опустились до 90,94% от номинала (минус 3,01 п.п. с конца прошлой недели при доходности 7,83%), свидетельствуют данные торгов на Франкфуртской бирже. На таком уровне десятилетние облигации страны, размещенные в июне 2020 года, торговались в сентябре, когда в финансовом секторе страны была напряженная обстановка на фоне массовых протестов.

Белорусские облигации падают в цене из-за ожидания инвесторами новых санкций, отмечал Bloomberg. В понедельник, 24 мая, 27 лидеров европейских стран потребовали освобождения Протасевича и приняли решение о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков над Евросоюзом. Они также рекомендовали европейским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Белоруссии, часть перевозчиков так и сделали.

Возможности Минска по рефинансированию валютного долга сокращаются. По данным белорусского Минфина, внешний государственный долг Белоруссии на 1 апреля 2021 года составлял $18,1 млрд. «С прошлого года доступ страны на внешний рынок долга оставался закрытым, и последние события окончательно убивают надежду на его открытие в обозримой перспективе», — рассуждает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. В таких условиях властям Белоруссии придется и далее рассчитывать лишь на внутренний рынок и помощь со стороны России по линии межгосударственных кредитов или рыночных заимствований в рублях, добавляет он.

По оценке руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексея Булгакова, ценовая динамика по белорусским евробондам сейчас умеренно негативная и объясняется по большей части тем, что их продают американские держатели, которые были основными покупателями при первичных размещениях в 2017–2020 годах. «Сокращение позиций определенными категориями держателей происходит, видимо, из-за переоценки политических рисков для белорусских бумаг — если раньше инвесторы исходили из того, что действия ЕС в отношении Белоруссии будут иметь рыночно нейтральный характер, то резкое ухудшение отношений дает основание для изменения этих ожиданий», — отметил Булгаков. До объявления Евросоюзом нового пакета мер в отношении Белоруссии техническая ситуация в бумагах, видимо, останется неустойчивой, предполагает аналитик.

Сможет ли Минск рефинансировать долги в России

В мае этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размещении в России облигаций на 100 млрд руб. в целях «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь». Правительству страны поручено привлечь эту сумму в 2021–2023 годах на срок не меньше трех лет. По словам источника РБК на финансовом рынке, Белоруссия уже начала обсуждать размещение облигаций с российскими инвестбанками. «Уже торгуемые рублевые бонды отреагировали слабее, чем еврооблигации, но любые новые размещения, вероятно, потребуют более высокой премии за риск, если говорить о действительно рыночных размещениях», — считает Полевой. На Мосбирже четырехлетний выпуск белорусских бондов подешевел менее чем на 0,5 п.п. за последние два дня.

«Не думаю, что риски дефолта Белоруссии по евробондам высоки — внешний долг республики не так велик. Однако потеря экспортных доходов, начало которой положили санкции США в отношении белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, может повлечь гораздо больше проблем с фондированием ее экономики», — прогнозирует независимый аналитик в области политических рисков и энергетики, главный редактор блога OGs and OFZs Ник Трикетт.

Чем сложнее для Белоруссии размещать евробонды на международном рынке (что усугубляется снижением валютной выручки, затрудняющим обслуживание существующих евробондов), тем больше она будет вынуждена рассматривать выпуск суверенных и корпоративных бумаг в России (сама Белоруссия размещала облигации на российском рынке в 2019–2020 годах), отмечает эксперт. «В общем, мы видим внешние факторы давления на Белоруссию, которые усиливают финансовую роль России», — заключает Трикетт.

«В рублевых облигациях Белоруссии падения нет, что подтверждает тезис стабильности и поддержки режима в Белоруссии со стороны российских элит. Предположу, что основные покупатели рублевых выпусков облигаций Белоруссии — это как раз российские инвесторы, и они выкупят и следующие выпуски, их мнение не меняется текущей политической повесткой», — говорит главный аналитик брокера «Алор» Алексей Антонов.

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Пока средства от привлечения займов на российском рынке составляют очень небольшую часть от белорусского внешнего долга, замечает Булгаков: основными его компонентами являются еврооблигации и кредиты от российских и китайских квазисуверенных финансовых институтов, причем еврооблигации начинают погашаться только начиная с 2023 года. Четырехлетние рублевые бонды Белоруссии сейчас предполагают спред по доходности к ОФЗ в районе 2,1 процентного пункта; при размещении в мае 2020 года он составлял 3,5 п.п. Спрос на новые размещения будет зависеть от доходности и наличия лимитов у российских банков, которые являются основной категорией инвесторов — держателей белорусских рублевых облигаций, говорит Алексей Булгаков.