Россияне расхотели быть простыми вкладчиками

Аналитики НРА оценили отток средств физлиц из банков в ₽1,5 трлн

Поведение россиян на банковском рынке изменилось: из-за низких ставок по вкладам они инвестируют деньги в фондовый рынок и вкладывают в недвижимость. Эксперты НРА оценили чистый отток их средств из банков на 1 ноября в ₽1,5 трлн

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

За январь—октябрь россияне изъяли с рублевых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 трлн руб., до конца года отток может увеличиться еще на 200–300 млрд руб., рассчитали аналитики Национального рейтингового агентства (НРА, обзор есть у РБК). Эксперты называют этот показатель «чистым оттоком» средств населения из банковской системы на фоне изменения поведения клиентов в пандемию и снижения банковских ставок.

По данным ЦБ, за десять месяцев 2020 года средства физических лиц в рублях и валюте в российских банках, наоборот, выросли на 6,6%, до 32,6 трлн руб. в рублевом выражении. Но если учесть валютную переоценку вкладов из-за обесценения рубля, переток сбережений на другие виды счетов и исключить начисленные проценты, то получится, что россияне, наоборот, забирали деньги из банков в этом году, объясняет старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. «Мы оценивали, сколько фактически население занесло или забрало из сектора своих денег», — пояснила она.

Как НРА пришло к выводу об оттоке средств населения

Эксперты НРА скорректировали общую сумму средств на счетах и вкладах физических лиц по нескольким параметрам.

Валютная переоценка, по расчетам агентства, увеличила средства на депозитах и счетах в январе—октябре примерно на 1 трлн руб., в 7,3 раза больше прошлогодних значений. Это влияние снижения курса рубля (на конец октября доллар торговался по 79,5 руб. против 61,7 руб. в начале года), которое привело к росту валютных остатков в рублевом эквиваленте, говорит Караваева.

На фоне снижения доходности (в марте на фоне вызванного пандемией кризиса ФРС США опустила ставку почти до нуля) россияне снимали деньги с валютных счетов. В долларовом выражении валютные вклады населения за десять месяцев сократились на $9 млрд, до $87,5 млрд на 1 ноября, следует из статистики ЦБ. С учетом накопленных процентов и курсовой разницы отток в рублевом выражении составил 0,7 трлн руб., оценили в НРА.

Еще около 700 млрд руб. в январе—октябре 2020 года переместились на эскроу-счета, которые используются для проектного финансирования застройщиков (они учитываются в статистике ЦБ по общему объему средств населения в банках). В чистом виде это уже не сбережения россиян, указывали ранее аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России (мнение департамента может не отражать официальную позицию ЦБ). Средства на счетах эскроу — это замороженные деньги, поскольку не могут быть изъяты гражданами, отмечает Караваева. Она также подчеркивает, что на этих счетах также аккумулируются выданные банками ипотечные кредиты, которые после сдачи объектов поступают застройщикам.

Также НРА делает поправку на капитализацию процентов по срочным рублевым вкладам, которая ежемесячно давала еще 70–80 млрд руб. прироста к общему показателю. «По сути, проценты увеличивают остатки, поэтому из динамики публикуемой отчетности мы вычитаем их, чтобы понять реальную картину с «притоком», — поясняет Караваева.

Еще одна корректировка затронула госпомощь, которую россияне получили от государства. В 2020 году эти выплаты составили 290 млрд руб., и эти средства «осели» на текущих счетах, отмечают в НРА. «Госпомощь — это единоразовая выплата. Она искажает картину того, как люди несли или изымали свои накопления из банков. То есть не отражает их настроений, склонности нести деньги в банк и «прикрывает» фактический отток средств», — отметила Караваева.

С учетом всех вышеперечисленных факторов эксперты НРА подсчитали, что население забрало в 2020 году из системы 1,5 трлн руб. со счетов во всех валютах. Для населения вклады потеряли привлекательность как инструмент накопления и сбережения денег, считают аналитики, указывая, что в октябре средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках приблизилась к уровню инфляции в стране — 4,4 против 3,99%.

Почему классические депозиты теряют популярность

Другие банковские эксперты не стали подтверждать или опровергать расчеты НРА. Но согласились с тезисом, что на фоне снижения ставок поведение россиян на банковском рынке меняется.

Динамика остатков на вкладах и счетах в банках действительно была разнонаправленной, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, основная причина — нежелание клиентов пролонгировать депозиты по низким ставкам. «Часть клиентов может аккумулировать денежные средства на текущих счетах для крупных трат — недвижимости или автомобиля», — добавляет он. В 2020 году в России наблюдается всплеск ипотечного кредитования: за десять месяцев банки выдали больше ссуд на жилье, чем в рекордном 2018 году, на фоне новой льготной госпрограммы. После первой волны пандемии в стране и снятия санитарных ограничений россияне также увеличили спрос на автомобили, отмечало агентство «Автостат».

Тренды этого года сохранятся и в следующем, считает вице-президент Moody’s Ольга Ульянова. Она ожидает продолжения перетока средств населения со срочных депозитов на накопительные и расчетные счета, но при этом подчеркивает, что все названные виды счетов можно «с полным правом отнести к сбережениям населения». По словам Ульяновой, доходность сберегательных продуктов в России по-прежнему можно считать относительно высокой, поскольку реальные ставки по вкладам в основном положительны.

Жизнь при низких ставках — это «новая реальность, которая изменит поведение не только инвесторов, но и населения, и банков», говорил в интервью РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, пандемия отодвигает осознание происходящих изменений, но они очень стремительны. «Население себя ведет очень рационально», — указывал он, напоминая о перетоке как валютных, так и рублевых средств граждан на текущие счета, а также о переводе денег в различные инвестиционные и страховые продукты. «Бум на рынке недвижимости связан не только с ипотекой, но и с тем, что люди, видя, что недвижимость растет от месяца к месяцу, значительную часть своих инвестиций направили на покупку жилья с инвестиционной целью», — подчеркивал Задорнов.

Возможности кредитных организаций наращивать привлечение средств физлиц ограниченны, считают в НРА. «Ожидаемый низкий рост доходов населения в 2021–2022 годах на уровне 2–3% не позволит банкам быстро наращивать депозитную базу в ближайшие два года», — говорится в обзоре агентства. Там также указывают, что значительное влияние на сбережения россиян в банках окажет ситуация на фондовом рынке. По прогнозу агентства, в ближайшие 4–5 лет около 10% вкладов, или 3,4 трлн руб., могут быть сняты для инвестирования в альтернативные инструменты.

Какие прогнозы строят банки на следующий год

В 2021 году российская экономика будет восстанавливаться, реальные доходы населения вырастут, а значит, увеличатся и сбережения, говорит начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин. Он, однако, не считает, что это приведет к серьезным изменениям на рынке банковских вкладов.

По оценкам Сбербанка, в следующем году рост средств населения в банках составит 6–8%. В ВТБ полагают, что приток будет «осторожным» и не превысит 5–6%, говорит заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина. По ее словам, увеличение остатков в основном продолжится за счет притока на накопительные и текущие счета, но тенденция не будет устойчивой. «В 2021 году с большой вероятностью будет достигнут паритет между срочными пассивами и пассивами до востребования. В дальнейшем мы прогнозируем изменение тренда в сторону депозитов», — подчеркивает Воронина.

Перераспределение в пользу счетов продолжится, но во втором полугодии уже возможна положительная динамика именно по вкладам, соглашается начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов Московского кредитного банка (МКБ) Юлия Алексеева.

Пока ключевая ставка ЦБ остается на историческом минимуме, ставки по вкладам также будут низкими, говорит главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин: «Мы ожидаем повышения ставок не ранее 2022–2023 годов». Переток средств с банковских вкладов на фондовый рынок в следующем году продолжится, полагает руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиции» Евгений Дорофеев. «Даже некоторое ужесточение политики и рост ставок по депозитам будет недостаточным для разворота общего тренда, поскольку российский долговой рынок еще более оперативно отреагирует на ожидания повышения ставок и сможет предложить розничным инвесторам более привлекательные уровни доходности», — заключает он. Конкуренция между банковскими сберегательными продуктами и инвестиционными нарастает, отмечают в ВТБ, «Открытии» и Тинькофф Банке.

Но есть шанс, что клиенты, которые в этом году с энтузиазмом инвестировали, вернут деньги в банки, говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, неопытных инвесторов в основном привлекает высокая доходность российского рынка в последние годы. «Как только произойдет первая существенная коррекция или падение рынка, такие клиенты, получив первый значительный убыток, вероятно, снова вернутся в банковские инструменты», — заключает Хотимский.