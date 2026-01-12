Рютте увидел сигнал для НАТО в российском ударе «Орешником»

Марк Рютте (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте счел удар России «Орешником» по Украине сигналом альянсу о необходимости прекратить поддержку Украины. Такое заявление он сделал во время визита в Хорватию, передал Sky TG24.

«Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать, так как Украина сталкивается с колоссальным давлением в условиях суровой зимы», — сказал Рютте.

Об ударе по критически важным объектам на Украине Минобороны сообщило 9 января. По данным военных, были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

Официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер ранее заявила, что удар «Орешником» — предупреждение для ЕС и США и сигнал того, что президент России Владимир Путин «не хочет мира».

Минобороны отмечало, что массированный удар высокоточным оружием 9 января нанесли в ответ на декабрьскую атаку ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области.

Материал дополняется