Рютте увидел сигнал для НАТО в российском ударе «Орешником»
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте счел удар России «Орешником» по Украине сигналом альянсу о необходимости прекратить поддержку Украины. Такое заявление он сделал во время визита в Хорватию, передал Sky TG24.
«Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать, так как Украина сталкивается с колоссальным давлением в условиях суровой зимы», — сказал Рютте.
Об ударе по критически важным объектам на Украине Минобороны сообщило 9 января. По данным военных, были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.
Официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер ранее заявила, что удар «Орешником» — предупреждение для ЕС и США и сигнал того, что президент России Владимир Путин «не хочет мира».
Минобороны отмечало, что массированный удар высокоточным оружием 9 января нанесли в ответ на декабрьскую атаку ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области.
Материал дополняется
