В «Росводоканал» назначили нового генерального директора

Сергей Эмдин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Сергей Эмдин назначен генеральным директором Группы компаний «Росводоканал», сообщила РБК пресс-служба компании.

На этой должности Эмдин займется развитием государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, реализацией технологических проектов с крупным бизнесом и повышением операционной эффективности группы.

«Мы ставим перед собой задачи по безусловному повышению уровня обслуживания абонентов, укреплению сотрудничества с регионами, крупным бизнесом, внедрению новых технологий, а также стратегическому расширению активов», — отметил Эмдин.

Прежний генеральный директор Антон Михальков, возглавлявший «Росводоканал» с 2015 года, покинул пост по личным обстоятельствам.

ГК «Росводоканал» с 2003 года входит в периметр активов «Альфа-Групп». На текущий момент, по собственным данным, предприятия обеспечивают водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения, обслуживаемого частными операторами.

В сентябре 2025 года Эмдин стал генеральным директором фирмы «Коперник-Инвест 3», которой принадлежит сотовый оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). До этого, с 2016 по 2021 год, он занимал пост гендиректора T2 (бывший Tele2).

В июле 2021-го Эмдин возглавил «Деметра-Холдинг» (там были сосредоточены зерновые активы ВТБ). Весной 2023 года Эмдин покинул должность, летом того же года банк сообщил о выходе из капитала холдинга.

С 2010 года Эмдин был генеральным директором управляющей компании аэропорта Пулково. С 2000-го он работал на руководящих должностях в группе «Северсталь» Алексея Мордашова.