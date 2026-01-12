Капитан клуба Дзюбы ушел в клуб Первой лиги

Московское «Торпедо» пополнило состав защитником Константином Савичевым, который в течение четырех с половиной сезонов был игроком тольяттинского «Акрона»

Константин Савичев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший капитан тольяттинского «Акрона» Константин Савичев заключил контракт с московским «Торпедо», выступающим в Первой лиге, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В «Торпедо» не назвали срок контракта с 31-летним футболистом.

«Он всегда оставался эталоном профессионализма, был настоящим капитаном, благодаря своему энтузиазму помогал и мне создавать максимально комфортные условия для развития клуба», — заявил владелец «Акрона» Павел Морозов.

Савичев присоединился к «Акрону» летом 2021 года. За это время команда дошла до финала «Пути регионов» Кубка России, вышла в РПЛ, где в дебютном сезоне заняла девятое место.

Всего за «Акрон» защитник провел 149 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 21 голевую передачу, став лучшим ассистентом в истории клуба.

В конце ноября в матче с «Сочи» Савичев получил перелом фаланги пальца стопы и выбыл до конца года.

По итогам 21 тура московское «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 очко. «Акрон» после 18 туров РПЛ находится на девятой позиции (21 очко).