Минобороны рассказало о последствиях удара «Орешником» по Украине

Фото: Минобороны России

В результате недавнего удара ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по объектам на территории Украины был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, заявило Минобороны России.

Речь идет об атаке в ночь на 9 января. «Ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным военного ведомства, на Львовском заводе производился ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе самолетов F-16 и МиГ-29, переданных западными странами. Кроме того, на предприятии производились ударные беспилотники большой и средней дальности, которые применялись для ударов по «российским гражданским объектам в глубине российской территории», добавили в Минобороны.

Согласно сообщению министерства, в рамках этого же удара с применением ракетного комплекса «Искандер» и крылатых ракет морского базирования «Калибр» в Киеве были поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных дронов, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

В сводке военного ведомства от 9 января говорилось, что удар «Орешником» был нанесен в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты.

