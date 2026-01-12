 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минобороны рассказало о последствиях удара «Орешником» по Украине

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В результате недавнего удара ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по объектам на территории Украины был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, заявило Минобороны России.

Речь идет об атаке в ночь на 9 января. «Ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным военного ведомства, на Львовском заводе производился ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе самолетов F-16 и МиГ-29, переданных западными странами. Кроме того, на предприятии производились ударные беспилотники большой и средней дальности, которые применялись для ударов по «российским гражданским объектам в глубине российской территории», добавили в Минобороны.

Согласно сообщению министерства, в рамках этого же удара с применением ракетного комплекса «Искандер» и крылатых ракет морского базирования «Калибр» в Киеве были поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных дронов, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

В сводке военного ведомства от 9 января говорилось, что удар «Орешником» был нанесен в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Toyota запатентовала в России новую модель Авто, 16:40
Tether заблокировала $182 млн в USDT на пяти кошельках. Что случилось Крипто, 16:35
Минобороны рассказало о последствиях удара «Орешником» по Украине Политика, 16:32
Рютте увидел сигнал для НАТО в российском ударе «Орешником» Политика, 16:29
Цены на серебро впервые в истории превысили $85 за унцию Инвестиции, 16:27
OBI сменит название на DOM Лента Бизнес, 16:24
Суд запретил «дочке» Uniper судиться с «Газпром экспортом» за рубежом Бизнес, 16:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В «Росводоканал» назначили нового генерального директора Бизнес, 16:20
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Двух россиян включили в число лучших молодых футболистов мира Спорт, 16:11
К выселению Долиной из квартиры привлекли приставов. Как развивалось дело Экономика, 16:08
Почему успеха добиваются не те, кто тратит много времени на работу Образование, 16:03
СВР заявила о связи патриарха Варфоломея со спецслужбами Британии Политика, 15:58
Суд в Варшаве продлил арест археолога Бутягина Политика, 15:51