В России возобновился отток валютных вкладов из банков

В августе россияне забрали со счетов и депозитов более $400 млн. До этого последний раз отток с валютных депозитов наблюдался в кризисном апреле

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В августе россияне сняли с валютных вкладов в банках $405,2 млн, следует из статистики ЦБ. На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до $89,2 млрд. До этого клиенты-физлица пополняли счета и депозиты в течение трех месяцев подряд: за май—июль объем вкладов в иностранной валюте увеличился на $1,36 млрд. Положительная динамика не компенсировала отток валюты из банков, который наблюдался на пике кризиса и пандемии, в марте-апреле. Только за март россияне забрали с валютных вкладов почти $5 млрд долларов, а за апрель — свыше $1 млрд.

Как отмечал Банк России в своем обзоре, в августе остатки на депозитах и счетах в иностранной валюте сократились на 0,5%. Регулятор не приводил причины оттока (*.pdf). При этом прирост вкладов населения в рублях существенно замедлился (+0,1% за месяц). Объем вкладов физлиц в рублях в августе вырос на 23,58 млрд руб., до 25,56 трлн., следует из статистики ЦБ. Однако без учета счетов эксроу, на которых хранятся вложения покупателей квартир по договорам долевого участия, российские банки в августе зафиксировали отток рублевых сбережений граждан, подчеркивал регулятор. По его данным, вкладчики забирали средства в основном из крупных банков из топ-100.

За август средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков снизилась с 4,52 до 4,43%, обновив новый исторический минимум. В начале сентября падение доходности депозитов для населения продолжилось, показатель упал до 4,41%. По мере снижения ключевой ставки Банка России падают с ставки по депозитам, признавала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она, однако, подчеркивала, что вклады остаются привлекательными для населения, поскольку их доходность все еще превышает годовую инфляцию.