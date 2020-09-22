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В России возобновился отток валютных вкладов из банков

В августе россияне забрали со счетов и депозитов более $400 млн. До этого последний раз отток с валютных депозитов наблюдался в кризисном апреле
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В августе россияне сняли с валютных вкладов в банках $405,2 млн, следует из статистики ЦБ. На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до $89,2 млрд. До этого клиенты-физлица пополняли счета и депозиты в течение трех месяцев подряд: за май—июль объем вкладов в иностранной валюте увеличился на $1,36 млрд. Положительная динамика не компенсировала отток валюты из банков, который наблюдался на пике кризиса и пандемии, в марте-апреле. Только за март россияне забрали с валютных вкладов почти $5 млрд долларов, а за апрель — свыше $1 млрд.

Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как отмечал Банк России в своем обзоре, в августе остатки на депозитах и счетах в иностранной валюте сократились на 0,5%. Регулятор не приводил причины оттока (*.pdf). При этом прирост вкладов населения в рублях существенно замедлился (+0,1% за месяц). Объем вкладов физлиц в рублях в августе вырос на 23,58 млрд руб., до 25,56 трлн., следует из статистики ЦБ. Однако без учета счетов эксроу, на которых хранятся вложения покупателей квартир по договорам долевого участия, российские банки в августе зафиксировали отток рублевых сбережений граждан, подчеркивал регулятор. По его данным, вкладчики забирали средства в основном из крупных банков из топ-100.

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов
Финансы
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

За август средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков снизилась с 4,52 до 4,43%, обновив новый исторический минимум. В начале сентября падение доходности депозитов для населения продолжилось, показатель упал до 4,41%. По мере снижения ключевой ставки Банка России падают с ставки по депозитам, признавала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она, однако, подчеркивала, что вклады остаются привлекательными для населения, поскольку их доходность все еще превышает годовую инфляцию.

Автор
Юлия Кошкина
банки Вклады валюта
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