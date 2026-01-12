 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп приписал себе спасение НАТО

Трамп на фоне напряженности вокруг Гренландии заявил, что спас НАТО. Альянс рассматривает возможность защиты острова от вторжения США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что он спас НАТО. Публикация появилась на фоне напряженности в альянсе из-за притязаний Вашингтона на Гренландию.

«Я тот, кто спас НАТО» — написал Трамп, не уточнив деталей.

Ранее газета The Telegraph писала, что Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии военного контингента НАТО, который будет охранять Арктику от возможного вторжения Трампа.

Bloomberg назвал начавшуюся неделю решающей для Гренландии
Политика
Фото:Guglielmo Mangiapane / Reuters

По данным Bloomberg, Германия также инициирует создание совместной миссии НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе и, в частности, Гренландии. Миссия может получить название «Арктический страж».

Свои мотивы американский лидер объяснял, в частности, тем, что островом могут завладеть Россия и Китай. Два дипломата, которые посещали совещания НАТО, заявили The Times, что заявления Трампа о российских и китайских кораблях у берегов Гренландии не соответствуют действительности. Об этом же сообщил и министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде, а также сами жители острова

Спецпосланник Трампа обвинил Данию в оккупации Гренландии вопреки ООН
Политика
Джефф Лэндри

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно высказывался о намерении включить Гренландию в состав США. Он заявлял, что остров имеет стратегическое значение для обороны Соединенных Штатов.  

Спецпосланник американского президента по Гренландии Джефф Лэндри в свою очередь считает, что Дания после Второй мировой войны заняла территорию Гренландии в обход норм ООН.

Гренландия — это автономная территория, входящая в состав Королевства Дания. До 1953 года она была датской колонией, а затем стала частью королевства. В 1979 году Гренландия получила статус домашнего правления, а в 2009 году ее автономия была расширена, что позволило ей осуществлять более широкое самоуправление.

Валерия Доброва
Дональд Трамп НАТО США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
