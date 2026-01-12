Трамп приписал себе спасение НАТО

Трамп на фоне напряженности вокруг Гренландии заявил, что спас НАТО. Альянс рассматривает возможность защиты острова от вторжения США

Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что он спас НАТО. Публикация появилась на фоне напряженности в альянсе из-за притязаний Вашингтона на Гренландию.

«Я тот, кто спас НАТО» — написал Трамп, не уточнив деталей.

Ранее газета The Telegraph писала, что Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии военного контингента НАТО, который будет охранять Арктику от возможного вторжения Трампа.

По данным Bloomberg, Германия также инициирует создание совместной миссии НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе и, в частности, Гренландии. Миссия может получить название «Арктический страж».

Свои мотивы американский лидер объяснял, в частности, тем, что островом могут завладеть Россия и Китай. Два дипломата, которые посещали совещания НАТО, заявили The Times, что заявления Трампа о российских и китайских кораблях у берегов Гренландии не соответствуют действительности. Об этом же сообщил и министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде, а также сами жители острова.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно высказывался о намерении включить Гренландию в состав США. Он заявлял, что остров имеет стратегическое значение для обороны Соединенных Штатов.

Спецпосланник американского президента по Гренландии Джефф Лэндри в свою очередь считает, что Дания после Второй мировой войны заняла территорию Гренландии в обход норм ООН.

Гренландия — это автономная территория, входящая в состав Королевства Дания. До 1953 года она была датской колонией, а затем стала частью королевства. В 1979 году Гренландия получила статус домашнего правления, а в 2009 году ее автономия была расширена, что позволило ей осуществлять более широкое самоуправление.