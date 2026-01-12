Рейтинг CIES: Батраков и Кисляк оказались среди лучших молодых футболистов мира

Двух россиян включили в число лучших молодых футболистов мира

Международный центр спортивных исследований назвал Батракова лучшим атакующим, а Кисляка — лучшим центральным полузащитником среди молодых футболистов, играющих не в топ-5 лигах Европы

Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших футбольных полузащитников, выступающих за пределами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. В списках по двум амплуа первые места заняли Алексей Батраков из «Локомотива» и Матвей Кисляк из ЦСКА.

Батраков стал лучшим молодым атакующим полузащитником мира до 22 лет, а Кисляк занял первое место среди молодых центральных полузащитников.

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провел 18 матчей, забил 11 голов, отдал шесть результативных передач и возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ.

19-летний Кисляк также принял участие в 18 играх, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.