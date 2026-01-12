Двух россиян включили в число лучших молодых футболистов мира
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших футбольных полузащитников, выступающих за пределами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. В списках по двум амплуа первые места заняли Алексей Батраков из «Локомотива» и Матвей Кисляк из ЦСКА.
Батраков стал лучшим молодым атакующим полузащитником мира до 22 лет, а Кисляк занял первое место среди молодых центральных полузащитников.
В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провел 18 матчей, забил 11 голов, отдал шесть результативных передач и возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ.
19-летний Кисляк также принял участие в 18 играх, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.
