Двух россиян включили в число лучших молодых футболистов мира

Рейтинг CIES: Батраков и Кисляк оказались среди лучших молодых футболистов мира
Международный центр спортивных исследований назвал Батракова лучшим атакующим, а Кисляка — лучшим центральным полузащитником среди молодых футболистов, играющих не в топ-5 лигах Европы
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших футбольных полузащитников, выступающих за пределами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. В списках по двум амплуа первые места заняли Алексей Батраков из «Локомотива» и Матвей Кисляк из ЦСКА.

Батраков стал лучшим молодым атакующим полузащитником мира до 22 лет, а Кисляк занял первое место среди молодых центральных полузащитников.

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провел 18 матчей, забил 11 голов, отдал шесть результативных передач и возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ.

19-летний Кисляк также принял участие в 18 играх, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Матвей Кисляк Алексей Батраков ФК ЦСКА ФК Локомотив Москва
