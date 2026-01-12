OBI сменит название на DOM Лента
Сеть строительных гипермаркетов OBI сменит название на DOM Лента, сказано на официальном сайте OBI.
«Мы обновляемся. OBI скоро станет DOM Лента», — говорится в объявлении на главной странице.
В июне 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение компанией «Гермес» 65% в трех юрлицах сети строительных гипермаркетов OBI. Речь шла о ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр».
Немецкая компания OBI пришла в Россию в 2003 году. После начала специальной военной операции на Украине она объявила об уходе из страны и закрыла магазины сети в России.
Материал дополняется
