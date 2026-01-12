 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

СВР заявила о связи патриарха Варфоломея со спецслужбами Британии

Патриарх Варфоломей
Патриарх Варфоломей (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Британские спецслужбы поддерживают деятельность Константинопольского патриарха Варфоломея по вытеснению Русской православной церкви из балтийских стран, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По версии ведомства, предпринимаются попытки вывести православные церкви Литвы, Латвии и Эстонии из подчинения Московскому патриархату и создать структуры, подконтрольные Константинополю. СВР утверждает, что при поддержке британских спецслужб налажено взаимодействие с властями прибалтийских государств.

Разведка также заявила, что в церковных кругах такие действия воспринимаются как подрывающие единство православия.

Константинопольский патриарх прибыл в Белый дом для встречи с Трампом
Политика
Глава Константинопольского патриархата Варфоломей

Ранее Русская православная церковь неоднократно выступала с обвинениями в адрес Варфоломея. В 2024 году Священный синод РПЦ заявил, что патриарх лично ответственен за преследование православных верующих на Украине.

«Своими односторонними, поспешными и противными духу священных канонов действиями они лишь усугубили церковный раскол на Украине, не исцелив его», — отметили тогда в синоде.

Незадолго до этого советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что Варфоломей может использовать свои связи в Госдепартаменте США, чтобы силой взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон.

На Украине с 1990-х годов действовало несколько православных церквей. Православие в стране представлено Православной церковью Украины (ПЦУ), которую РПЦ считает раскольнической, и Украинской православной церковью (УПЦ), которая ранее входила в Русскую православную церковь под управлением Московского патриархата. В мае 2022 года, спустя два месяца после начала военных действий, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

