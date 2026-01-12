Суд запретил «дочке» Uniper судиться с «Газпром экспортом» за рубежом

Российский суд запретил «дочке» Uniper судиться с «Газпром экспортом» за границей. Этому предприятию принадлежит 20% газопровода OPAL, связанного с «Северным потоком»

Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «дочке» германской Uniper — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH — продолжать судебное разбирательство с российской компанией «Газпром экспорт» за рубежом, сообщает ТАСС. Этому предприятию принадлежит 20% газопровода OPAL, соединяющего газотранспортную систему Западной Европы с «Северным потоком».

«В случае неисполнения [ответчиком] определения присудить в пользу ООО «Газпром экспорт» €45 222 835,16 в рублях по курсу ЦБ России на дату уплаты», — постановила судья. Также с ответчика взыскана госпошлина в размере 50 тыс. руб.

О том, что «Газпром экспорт» обратился в петербургский суд с соответствующим иском, стало известно в декабре прошлого года.

Летом 2022 года «Газпром» приостановил поставки газа по «Северному потоку», объявив о форс-мажорных обстоятельствах из-за санкционных проблем с турбинами Siemens на компрессорной станции «Портовая». В том же году три из четырех ниток газовых магистралей были повреждены при диверсии. В итоге Nord Stream 2 так и не был запущен.

Uniper, как и другие европейские энергокомпании, инициировала арбитражное разбирательство и подала иск к «Газпрому» на €11,6 млрд, обвинив в убытках из-за недопоставки газа. В 2024 году концерн расторг долгосрочные контракты с «Газпром экспортом».

Также немецкая компания подала иски в суды Германии, требуя от «Газпрома» выплаты аванса. Как отметил Bloomberg, компания прибегла к такой схеме, потому что для получения выплат ей нужно было доказать наличие чрезвычайной ситуации. Суд в Баварии отказал Uniper в ходатайстве, однако в Нюрнберге встал на ее сторону и взыскал около €8 млрд. По итогам арбитражного разбирательства в июне 2024 года концерну присудили еще €13,5 млрд.

В марте того же года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Uniper Global Commodities («дочка» Uniper) и группе METHA — Methanhandel судиться с «Газпром экспортом» в международном арбитраже. Решение было связано с нарушением судебного запрета, требовавшего от них прекратить разбирательство в международном арбитраже.