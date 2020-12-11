Проверка ЦБ обошлась QIWI в $176 млн

Регулятор наложил штрафные санкции на Киви Банк

ЦБ с 7 декабря запретил QIWI проводить денежные переводы в адрес иностранных магазинов и на анонимные карты. Киви Банк оштрафован на 11 млн руб. Решение ЦБ обвалило акции компании на 20% и может повлиять на ее доходы

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Банк России оштрафовал Киви Банк на 11 млн руб. и запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Запреты вступили в силу с 7 декабря.

Проверка ЦБ проходила с июля по декабрь текущего года: регулятор изучил деятельность банка за период с июля 2018 года по сентябрь 2020 года, сообщила компания. В результате были выявлены нарушения и недостатки, связанные с требованиями к отчетности, делопроизводству и предоставлению отчетности в ЦБ со стороны Киви Банка.

«Мы предполагаем, что данные ограничения в первую очередь обусловлены эволюцией общего подхода ЦБ РФ к интерпретации применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями по усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей», — сказала РБК директор по коммуникациям группы QIWI Анастасия Журавлева. Она добавила, что QIWI сейчас находится в диалоге с ЦБ и поддерживает политику обеления рынка электронных платежей.

После новости о штрафе и запретах ЦБ в отношении Киви Банка котировки бумаг группы QIWI на NASDAQ обвалились более чем на 20%: по состоянию на 18:45 мск ее депозитарные расписки продавались по $10,3, тогда как накануне стоили дороже $13,5. На торгах на Мосбирже похожая ситуация: депозитарные расписки QIWI упали сначала менее сильно, чем в США, но после открытия американских торгов падение усилилось: на 18:45 бумаги торговались на уровне 800 руб., то есть на 20% дешевле, чем накануне. Группа за день потеряла $176 млн стоимости, или пятую часть: ее капитализация снизилась с $852,27 млн до $681,7 млн.

Из-за результатов проверки ЦБ рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило QIWI статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, говорится в сообщении агентства. Сейчас рейтинг QIWI установлен на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. По подсчетам агентства, по итогам девяти месяцев 2020 года сегмент платежных услуг составлял 85% общей чистой выручки группы.

В экосистему QIWI входят Киви Банк, платежные системы CONTACT и Rapida, QIWI-кошелек, сеть платежных терминалов, банк «Точка», Сервис «Рокетбанка» для самозанятых, QIWI Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д. Основное направление бизнеса — это проведение онлайн-платежей и переводов.

Что могла нарушить QIWI

Предоплаченные карты, на которые ЦБ запретил проводить переводы, как правило, являются неименными, что может привлекать внимание регулятора с точки зрения системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, говорит ведущий аналитик группы «финансовые институты» S&P Global Ratings Елена Полякова. По тем же причинам привлекают внимание регулятора и платежи в пользу иностранных компаний. «Нарушений в части нескольких контрагентов могло быть достаточно, чтобы ЦБ ввел временные ограничения по операциям с такими контрагентами», — объясняет она.

За иностранными интернет-магазинами в теории могут скрываться незаконные онлайн-казино, форекс-дилеры и другие игроки серого рынка, допускает директор процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский. А предоплаченные карты, по его словам, могут использоваться для отмывания средств, так как выдаются без полной идентификации пользователей.

Что касается обвала акций QIWI, то кроме проверки ЦБ для него есть еще одна причина, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Это обсуждение в Госдуме законопроекта о создании единого оператора по ставкам на спорт и азартным играм. Обслуживание букмекерских операций составляет существенную часть выручки QIWI, отмечает он. По оценкам «ВТБ Капитала», этот законопроект ставит под угрозу треть доходов QIWI.

Обе проблемы носят долгосрочный характер, считает Суверов. О долгосрочных негативных последствиях для инвестиционной истории компании говорят в своем обзоре и аналитики «ВТБ Капитала», которые считают, что инвесторы начнут закладывать в ее оценку более высокую премию за риск.

Каковы последствия для QIWI от запретов ЦБ

На результаты 2020 года введенные ограничения не повлияют, говорит директор по коммуникациям группы QIWI. Если бы эти ограничения действовали в течение девяти месяцев 2020 года, то негативно было бы затронуто примерно от 33 до 40% чистой выручки сегмента платежных сервисов, объяснила она потенциальное влияние предписания ЦБ. Согласно расчетам «ВТБ Капитала», речь идет о величине от четверти до трети общей чистой выручки компании.

Киви Банк является важной операционной составляющей группы QIWI, поэтому можно ожидать определенного неблагоприятного влияния на операционные показатели группы, которое, вероятно, будет заметно в следующем году и будет зависеть от того, насколько быстро требования ЦБ будут удовлетворены, указывает Полякова.

Запрет некоторых видов операций может оказать влияние на лояльность клиентов, которые пользовались QIWI-кошельком именно для проведения платежей в пользу иностранных магазинов, отмечала Журавлева: «Сейчас мы находимся в тесном контакте с нашими клиентами и стараемся найти решение, как обеспечить осуществление платежей в пользу важных для них мерчантов».

По итогам девяти месяцев 2020 года скорректированная чистая прибыль QIWI составила 3,3 млрд руб. ($41,1 млн), чистая прибыль в сегменте платежных сервисов — 3,6 млрд руб. ($45,6 млн), а общий оборот сегмента платежных сервисов — 435,4 млрд руб. ($5,5 млрд).