«Вы должны сдаться». Резников — об атмосфере в Мюнхене до начала боев
Западные союзники на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году считали, что Киеву стоит сдаться до начала российской военной операции, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью европейской версии издания Politico.
Резников напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в конференции за несколько дней до начала военной операции 24 февраля. Мероприятие проходило в Мюнхене 18–20 февраля. «Я был с ним в составе делегации в Мюнхене, и там была такая атмосфера: «Ребята, вы должны сдаться». Это не было сказано прямо, но это было там», — сказал он.
Российская делегация тогда впервые за 20 лет отказалась от участия в мероприятии. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, причиной стала «трансформация [конференции] в сугубо трансатлантический форум, утрата инклюзивности и объективности».
анонсировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Он потребовал проведения саммита стран — участниц соглашения или предоставления Киеву гарантий безопасности, в противном случае обещал признать документ недействительным.
Будапештский меморандум подписали президенты России, Украины, США Борис Ельцин, Леонид Кучма и Билл Клинтон, а также премьер Великобритании Джон Мейджор 5 декабря 1994 года. Согласно этому документу, Киев передал Москве около 1900 ядерных боеголовок в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности Украины со стороны стран — участниц соглашения.
Позднее президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции возможность приобретения Украиной ядерного оружия. По его словам, стратегической угрозой для Москвы станет и тактическое ядерное оружие в Киеве. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Украина имеет для этого больший потенциал, чем КНДР и Иран.
Украинская сторона подчеркивала, что Зеленский не говорил в Мюнхене о планах Киева по разработке ядерного оружия.
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