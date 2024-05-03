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Военная операция на Украине ,  
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«Вы должны сдаться». Резников — об атмосфере в Мюнхене до начала боев

Резников пожаловался на отношение Запада к Киеву перед началом военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Атмосфера конференции по безопасности в Мюнхене в 2022 году подразумевала отказ Украины от боевых действий с Россией, сказал Резников. Заявление Зеленского на мероприятии называли одной из причин начала военной операции
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Западные союзники на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году считали, что Киеву стоит сдаться до начала российской военной операции, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью европейской версии издания Politico.

Резников напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в конференции за несколько дней до начала военной операции 24 февраля. Мероприятие проходило в Мюнхене 18–20 февраля. «Я был с ним в составе делегации в Мюнхене, и там была такая атмосфера: «Ребята, вы должны сдаться». Это не было сказано прямо, но это было там», — сказал он.

Российская делегация тогда впервые за 20 лет отказалась от участия в мероприятии. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, причиной стала «трансформация [конференции] в сугубо трансатлантический форум, утрата инклюзивности и объективности».

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Фото:Steffi Loos / Getty Images
Зеленский в ходе своего выступления анонсировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Он потребовал проведения саммита стран — участниц соглашения или предоставления Киеву гарантий безопасности, в противном случае обещал признать документ недействительным.

Будапештский меморандум подписали президенты России, Украины, США Борис Ельцин, Леонид Кучма и Билл Клинтон, а также премьер Великобритании Джон Мейджор 5 декабря 1994 года. Согласно этому документу, Киев передал Москве около 1900 ядерных боеголовок в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности Украины со стороны стран — участниц соглашения.

Позднее президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции возможность приобретения Украиной ядерного оружия. По его словам, стратегической угрозой для Москвы станет и тактическое ядерное оружие в Киеве. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Украина имеет для этого больший потенциал, чем КНДР и Иран.

Украинская сторона подчеркивала, что Зеленский не говорил в Мюнхене о планах Киева по разработке ядерного оружия.

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