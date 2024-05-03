«Вы должны сдаться». Резников — об атмосфере в Мюнхене до начала боев

Атмосфера конференции по безопасности в Мюнхене в 2022 году подразумевала отказ Украины от боевых действий с Россией, сказал Резников. Заявление Зеленского на мероприятии называли одной из причин начала военной операции

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Западные союзники на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году считали, что Киеву стоит сдаться до начала российской военной операции, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью европейской версии издания Politico.

Резников напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в конференции за несколько дней до начала военной операции 24 февраля. Мероприятие проходило в Мюнхене 18–20 февраля. «Я был с ним в составе делегации в Мюнхене, и там была такая атмосфера: «Ребята, вы должны сдаться». Это не было сказано прямо, но это было там», — сказал он.

Российская делегация тогда впервые за 20 лет отказалась от участия в мероприятии. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, причиной стала «трансформация [конференции] в сугубо трансатлантический форум, утрата инклюзивности и объективности».

Будапештский меморандум подписали президенты России, Украины, США Борис Ельцин, Леонид Кучма и Билл Клинтон, а также премьер Великобритании Джон Мейджор 5 декабря 1994 года. Согласно этому документу, Киев передал Москве около 1900 ядерных боеголовок в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности Украины со стороны стран — участниц соглашения.

Зеленский в ходе своего выступления анонсировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Он потребовал проведения саммита стран — участниц соглашения или предоставления Киеву гарантий безопасности, в противном случае обещал признать документ недействительным.

Позднее президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции возможность приобретения Украиной ядерного оружия. По его словам, стратегической угрозой для Москвы станет и тактическое ядерное оружие в Киеве. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Украина имеет для этого больший потенциал, чем КНДР и Иран.

Украинская сторона подчеркивала, что Зеленский не говорил в Мюнхене о планах Киева по разработке ядерного оружия.