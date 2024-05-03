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Минобороны показало полет ракетоносцев у западных берегов Аляски

Появилось видео патрулирования Ту-95МС ВКС России у берегов Аляски
Полет ракетоносцев ВКС России продлился 11 часов, на разных этапах их сопровождали иностранные истребители

Минобороны показало полет ракетоносцев у западных берегов Аляски
Video

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет близ западного побережья Аляски, сообщило Минобороны России.

Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, его продолжительность составила свыше 11 часов. Ту-95МС сопровождали истребители Су-30СМ. Минобороны отметило, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве добавили, что на разных этапах полета российские ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее российские Ту-95МС выполняли патрулирование у берегов Аляски в феврале. Полет длился более семи часов.

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Теги
Аляска Дальний Восток Ту-95МС Минобороны
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