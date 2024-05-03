Минобороны показало полет ракетоносцев у западных берегов Аляски

Полет ракетоносцев ВКС России продлился 11 часов, на разных этапах их сопровождали иностранные истребители

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет близ западного побережья Аляски, сообщило Минобороны России.

Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, его продолжительность составила свыше 11 часов. Ту-95МС сопровождали истребители Су-30СМ. Минобороны отметило, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве добавили, что на разных этапах полета российские ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.

Ранее российские Ту-95МС выполняли патрулирование у берегов Аляски в феврале. Полет длился более семи часов.