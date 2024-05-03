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Жулин рассказал о «полупьяных» фигуристах на показательных выступлениях

Жулин рассказал о «полупьяных» фигуристах на показательных выступлениях после ЧМ
Заслуженный тренер России отметил, что фигуристы часто «уходят в отрыв» после завершения соревнований, после чего на показательных выступлениях катаются «как куски говна»
Александр Жулин
Александр Жулин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал на YouTube-шоу «Это футбол, брат!», что фигуристы часто перестают соблюдать режим после завершения соревновательной программы на турнирах, что сказывается на качестве показательных выступлений.

По словам Жулина, «самый отрыв происходит, когда ты полгода режимишь, и потом происходит чемпионат мира». «И вот прям в день чемпионата мира, в день произвольной программы, люди закупаются. Соревнования заканчиваются, и после произвольной программы идет отрыв просто», — сказал тренер.

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Жулин отметил, что на показательных выступлениях люди катаются уже с трудом. «Почему на показательных все катаются, извините за выражение, как куски говна? Вот там полупьяные все выступают», — добавил он.

Жулин в танцевальной паре с Майей Усовой стал серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира. После завершения карьеры работает тренером, в том числе привел к олимпийскому золоту 2006 года Татьяну Навку и Романа Костомарова.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Александр Жулин
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