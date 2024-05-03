Медведев рассказал о характере травмы, из-за которой снялся с «Мастерса»

Медведев — о травме на «Мастерсе»: все закончилось очень быстро

Даниил Медведев 2 мая из-за травмы снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде. Россиянин отметил, что до игры его не беспокоили боли

Даниил Медведев (Фото: Reuters)

Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с четвертьфинала на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде после того, как почувствовал боль в бедре во время ускорения. Слова теннисиста приводит Punto de Break.

В четвертьфинале 2 мая россиянин, занимающий 4-е место в рейтинге, проиграл чеху Иржи Легечке (31-й) первый сет со счетом 4:6, а потом отказался продолжать встречу из-за травмы. По ходу сета Медведев брал медицинский тайм-аут.

«Во время ускорения я внезапно почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать. Например, когда у вас растяжение или спазм, трудно понять, какой из этих двух вариантов является правильным», — сказал Медведев.

Он отметил, что хорошо чувствовал себя в начале игры. «Боль я почувствовал только сегодня. Разочаровывает то, что в начале игры я ощущал себя очень хорошо. Увы, все закончилось очень быстро... У меня не было боли перед матчем», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что на данный момент его участие на турнире в Риме стоит под вопросом, поскольку ему нужно поговорить с командой и узнать, насколько травма серьезна.

В случае победы Медведев мог в понедельник подняться на третью строчку рейтинга ATP, опередив Карлоса Алькараса, который ранее проиграл в четвертьфинале Андрею Рублеву и не смог защитить титул чемпиона турнира.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €7,87 млн.