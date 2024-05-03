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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал три пользы от мирной конференции в Швейцарии

Медведев назвал три пользы от мирной конференции в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Мирная конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, может принести тройную пользу, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он выделил следующие пункты полезности.

  • Мероприятие станет «очередным свидетельством краха так называемого мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Этот план предусматривает выход Украины на границы 1991 года.
  • Конференция станет «доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит».
  • Российская армия сможет без оглядки на чьи-то «мирные инициативы» продолжать «зачистку малороссийской территории от неонацистов» с целью «окончательного развала политического режима б. Украины и скорейшего возвращения наших исконных территорий в состав Российской Федерации».

Анонс конференции МИД Швейцарии опубликовал 2 мая 2024 года, приглашения на нее получили около 160 стран.

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Фото:Harold Cunningham / Getty Images

В числе приглашенных на саммит — члены «Большой семерки», «Большой двадцатки», БРИКС, а также ЕС, трех международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совета Европы) и представители религиозных конфессий — католической церкви (Ватикана) и Вселенского патриарха (Константинопольский патриархат).

В швейцарском МИДе тогда отметили, что Россия на мирный саммит на этом этапе не приглашена, хотя в Берне уверены, что мирный процесс по Украине «немыслим» без участия Москвы.

Российское посольство в Швейцарии заявило, что конференция созвана для продавливания киевской «формулы мира». «Проведение же так называемой мирной конференции на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов к России. Язык ультиматумов мы не приемлем», — говорилось в сообщении диппредставительства.

Также в посольстве назвали бессмысленными разговоры о запуске мирного процесса без участия России.

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Дмитрий Медведев конференция Швейцария Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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