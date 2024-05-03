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Один из первых российских бойцов UFC завершил карьеру

Один из первых российских бойцов UFC Рустам Хабилов завершил карьеру
Рустам Хабилов дебютировал в UFC в 2013 году, последний бой провел в 2019-м
Рустам Хабилов
Рустам Хабилов (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Бывший российский боец UFC Рустам Хабилов завершил карьеру. Об этом ТАСС сообщил его менеджер Ризван Магомедов.

«Рустам уже завершил карьеру. Может, он не озвучивал, но полностью перешел на другую деятельность», — сказал Магомедов.

Хабилову 37 лет, он был одним из первых российских бойцов с контрактом UFC. В американском промоушене спортсмен дебютировал в 2013 году, последний бой провел в 2019-м.

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После ухода из UFC Хабилов подписал контракт с Bellator, но так и не провел там ни одного поединка. Его бои несколько раз срывались по различным причинам, в частности, из-за проблем со здоровьем. Последний раз это случилось в марте 2023-го, когда Хабилов не смог провести бой против американца Джалила Уиллиса.

Всего на счету Хабилова, воспитанника Абдулманапа Нурмагомедова, 24 победы и четыре поражения в ММА.

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