Шквал и ливень в Дубае: кадры нового потопа в городе

Video

В Дубае накануне, 2 мая, снова прошли сильные ливни. В городе порывами ветра сносило зонтики, легкие конструкции на улицах. Часть улиц оказались подтопленными. Как выглядел шквал в Дубае и его последствия — в видео РБК.