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Шквал и ливень в Дубае: кадры нового потопа в городе

Появились кадры с последствиями нового сильного ливня в Дубае

Шквал и ливень в Дубае: кадры нового потопа в городе
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В Дубае накануне, 2 мая, снова прошли сильные ливни. В городе порывами ветра сносило зонтики, легкие конструкции на улицах. Часть улиц оказались подтопленными. Как выглядел шквал в Дубае и его последствия — в видео РБК.

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Теги
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