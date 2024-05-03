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Шквал и ливень в Дубае: кадры нового потопа в городе
Появились кадры с последствиями нового сильного ливня в Дубае
В Дубае накануне, 2 мая, снова прошли сильные ливни. В городе порывами ветра сносило зонтики, легкие конструкции на улицах. Часть улиц оказались подтопленными. Как выглядел шквал в Дубае и его последствия — в видео РБК.
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