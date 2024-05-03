Глава «Ростеха» заявил о наращивании производства летающих авиабомб
Госкорпорация «Ростех» наращивает производство авиационных бомб с модулями планирования и коррекции в связи с их высокой востребованностью. Об этом сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Чемезов рассказал, что специалисты «Ростеха» совместно с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» адаптируют штатные авиационные боеприпасы к модулю планирования и коррекции. «Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы» — отметил он.
По его словам, такие дальние средства поражения «очень сегодня нужны». «Идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов для применения с этими модулями», — сказал Чемезов.
Он рассказал, что после начала российской военной операции на Украине «Ростех» расширил производственные мощности и перевел большинство своих предприятий на трехсменный режим работы. В 2023 году госкорпорация приняла на работу почти 70 тыс. специалистов, и к концу года численность сотрудников составила около 660 тыс. человек.
По словам Чемезова, почти 80% вооружений, которые используются в зоне военной операции на Украине, создано на предприятиях «Ростеха». В частности, в 2023 году госкорпорация поставила в Минобороны новые самолеты Су-57, вертолеты Ми-28НМ и танки Т-90М «Прорыв».
В конце марта «Ростех» сообщил, что «кратно» нарастил производство фугасных авиабомб. Госкорпорация рассказала, что производство ФАБ-500 увеличилось «многократно», а выпуск ФАБ-1500 вырос в два раза. Кроме того, началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000.
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