Агентство Reuters вновь опубликовало материал о том, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пообещал Украине поддержку, сколько это необходимо, и ежегодную помощь на £3 млрд ($3,74 млрд). В заметке также приводились слова Кэмерона, что Киев «имеет право» использовать поставленное Британией оружие для ударов по территории России.

Впервые материал был опубликован на сайте агентства 2 мая, но спустя несколько часов Reuters заявило, что публикация отозвана в связи с необходимостью «пересмотреть некоторые детали истории», и пообещало опубликовать доработанную версию позднее. Однако во вновь обнародованной заметке изменений нет.