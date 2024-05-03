Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 800-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Николаевской области Украины получил повреждения объект промышленной инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким. Это произошло накануне.
ВСУ атаковали с помощью беспилотника автобус для сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в момент атаки в нем были два пассажира и водитель, пострадал один человек.
Над Крымом ночью уничтожили беспилотник, еще пять дронов сбили над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
МВД России объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака, бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко.
Вероятно, падение города Часов Яр вслед за Авдеевкой — вопрос времени, заявил в интервью The Economist заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
Он также предположил, что содержательные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
Агентство Reuters вновь опубликовало материал о том, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пообещал Украине поддержку, сколько это необходимо, и ежегодную помощь на £3 млрд ($3,74 млрд). В заметке также приводились слова Кэмерона, что Киев «имеет право» использовать поставленное Британией оружие для ударов по территории России.
Впервые материал был опубликован на сайте агентства 2 мая, но спустя несколько часов Reuters заявило, что публикация отозвана в связи с необходимостью «пересмотреть некоторые детали истории», и пообещало опубликовать доработанную версию позднее. Однако во вновь обнародованной заметке изменений нет.
Американский президент Джо Байден после «огромной внешнеполитической победы» с одобрением конгрессом новых пакетов помощи Украине станет реже упоминать это государство, пишет Politico со ссылкой на чиновников Белого дома и сотрудников кампании.
Команда Байдена не намерена в ближайшие месяцы поддерживать помощь Украине в центре внимания общественности, сосредоточившись на работе с той частью электората, которую волнуют экономические вопросы.
В Белгороде объявили опасность атаки дронов, сообщило МЧС по региону.
Около 4:40 опасность была снята.
Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться уже летом, допустил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
По его словам, процесс переговоров будет «чрезвычайно сложным», но начать его «вполне реально» уже в июне этого года, к этому призвали лидеры стран Балтии.
«Членство в ЕС также означает довольно много ответственности, и в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, реализация реформ или трансформации, несомненно, не так проста. Поэтому я думаю, что, да, мы должны в июне дать Украине и Молдавии позитивный сигнал о том, что мы начинаем переговоры», — сказал Ринкевич.
В Белгороде и Белгородском районе заработала сирена ракетной опасности.
Upd: Через полчаса тревога была отменена.
В британском парламенте состоялись слушания по вопросам эффективности санкций против России. Их участники пришли к выводу, что санкционный режим Великобритании недостаточно эффективен. В частности, потолок цен на российскую нефть от G7 соблюдается слабо, многие участники рынка перестали пользоваться услугами британских страховщиков, чтобы не связывать себя обязательствами по торговле нефтью в пределах потолка.
Эксперты, участвовавшие в слушании, а также юристы, подавшие свои комментарии, рекомендовали провести ревизию санкционного списка. По их мнению, целый ряд персон, попавших под санкции, на самом деле «являются средними россиянами, очень далекими в социально-экономическом плане от олигархов», и не несут никакой ответственности за военные действия на Украине.
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Крымом.
Незадолго до этого было перекрыто движение машин по Крымскому мосту.
ФСБ заявила о задержании в ЛНР гражданки Украины, которая передавала Киеву данные о местонахождении российских военных.
«Жительница поселка городского типа Троицкое, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России», — говорится в сообщении спецслужбы.
Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества.
Этот регион ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. По оценкам, которые Гладков приводил в конце апреля, в Белгородской области с момента начала Россией военной операции погибли 120 мирных жителей, более 650 получили ранения.
На Украине нужно перейти от «мягкой (оборонительной) к наступательной украинизации», считает языковой омбудсмен Тарас Кремень.
«Утверждая украинский язык, мы укрепляем национальную безопасность и защищаем территориальную целостность, заботимся о будущем государства и отстаиваем право каждого гражданина», — заявил Кремень, выступая по видеосвязи на языковой конференции в Лондоне.
Ранее омбудсмен отчитался, что в 2022/23 учебном году русский язык изучали в 29 школах Украины, теперь это число сократилось до трех.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.
«В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждения в одном частном жилом домовладении», — написал он в телеграм-канале.
Российские силы ПВО около 15:10 мск сбили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, сообщает Минобороны.
Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, следует из базы МВД.
В карточке говорится, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса, но без указания, по какой именно.
Из карточки следует, что в розыск объявлен Павел Дмитриевич Петренко, уроженец города Черновцы Украинской ССР, родившийся 17 июля 1979 года, что совпадает с личными данными экс-главы Минюста Украины.
Петренко также был членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. При нем Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России.
Следственный комитет России 22 декабря 2023 года заочно предъявил Петренко обвинения в принятии решений о начале антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках.
Петренко руководил Минюстом Украины с 27 февраля 2014 года по 29 августа 2019 года.
Добровольцы, вступившие в ВСУ, «мотивированы и очень полезны» в отличие от тех, кого принуждают к военной службе, говорят опрошенные ERR украинские военнослужащие, сражающиеся на передовой в Херсонской области.
«Если его перехватят на улице, когда он идет в магазин, то, к сожалению, особой пользы от него не будет», — приводит издание слова одного из военных.
Для пополнения рядов ВСУ украинские власти используют политику кнута и пряника: наказывая тех, кто уклоняется от службы, и поощряя тех, кто сражается, путем повышенной заработной платы, отмечает ERR.
Военнослужащий с позывным «Хореограф» рассказал, что солдат на передовой зарабатывает 120 тыс. гривен (около €2800) вместе с премиальными. «Заработную плату повысили на 70 тыс. гривен (около €1650). Эти деньги мы еще не получили, но если они действительно материализуются, тогда наша компенсация составит почти 200 тыс. гривен (около €4700)», — сообщил он. «Обычный работник никогда не сможет рассчитывать на такую зарплату», — заметил военнослужащий.