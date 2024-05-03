В Белгородской области из-за атаки дроном загорелась заправка

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Щебекино Белгородской области после атаки дроном-камикадзе на газозаправочной станции произошел взрыв, из-за которого загорелся резервуар для хранения газа, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Также 3 мая село Вознесеновка Щебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Он ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадали четыре автомобиля и мужчина, который получил осколочные ранения спины, верхней и нижней конечностей. Ему оказывают помощь в больнице. С помощью FPV-дрона был атакован автобус в селе Вознесеновка, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек пострадал, у него баротравма и ушиб правой руки.