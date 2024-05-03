В Екатеринбурге два человека пострадали при пожаре в воинской части
В Екатеринбурге произошел пожар в воинской части, пострадали двое военнослужащих, сообщили РБК в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
«Два военнослужащих получили незначительные травмы, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в ЦВО.
Возгорание оперативно ликвидировали.
Как пишет портал Е1, возгорание произошло в туалете казармы на проспекте Космонавтов, солдат эвакуировали.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года