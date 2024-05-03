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В Екатеринбурге два человека пострадали при пожаре в воинской части

ЦВО: два человека пострадали при пожаре в воинской части в Екатеринбурге
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Екатеринбурге произошел пожар в воинской части, пострадали двое военнослужащих, сообщили РБК в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

«Два военнослужащих получили незначительные травмы, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в ЦВО.

Возгорание оперативно ликвидировали.

Как пишет портал Е1, возгорание произошло в туалете казармы на проспекте Космонавтов, солдат эвакуировали.

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