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Взятка массажным креслом стала новым эпизодом в деле замглавы Пскова

Замглавы Пскова обвинили во взятке массажным креслом за ₽400 тыс.
Александр Грацкий
Александр Грацкий (Фото: Александр Грацкий / VK)

Следствие подозревает бывшего заместителя главы администрации Пскова в новом эпизоде взяточничества, в котором предметом взятки стало массажное кресло, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Псковской области.

Его имя СК не называет, но в марте по делу о взятке задержали зам главы Пскова Алексаднра Грацкого. Грацкий с марта 2024 года находится под арестом по делу о получении взятки автомобилем стоимостью 5 млн руб.

Как следует из материалов дела, в сентябре прошлого года глава двух псковских фирм по строительству дорожных сетей передал Грацкому «массажное кресло стоимостью более 400 тыс. руб. за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам».

Заммэра Пскова задержали менее чем через полгода после назначения
Общество
Фото:Александр Грацкий / VK

Бизнесмена уже тоже задержали, ему вменяется дача крупной взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса), решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в следственном управлении. Предпринимателю грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Дела в отношении чиновника объединили в одно производство, по первому следствие обвиняет его в получении взятки автомобилем в 2022 году «за своевременное и беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам».

Грацкого назначили на должность заместителя главы администрации в октябре 2023 года.

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Теги
Псков взятка кресло
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