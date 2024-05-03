ФСБ сообщила о ликвидации готовившего теракты украинского диверсанта

В Ленинградской области ликвидировали диверсанта, который планировал теракты на военных и энергетических объектах. По данным ФСБ, при задержании мужчина, прибывший из Литвы, оказывал вооруженное сопротивление

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ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, прибывшего в Россию из Литвы, сообщили в ведомстве. По данным российских спецслужб, мужчина планировал совершить теракты на военных объектах в Москве, Московской и Ленинградской областях, при задержании он оказал вооруженное сопротивление.

«Установлено, что диверсант прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года с целью изъятия компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников, сборки СВУ и совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона», — говорится в сообщении ФСБ. В частности, речь идет о планах атаковать объекты Минобороны в Московском регионе и участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.

Мужчина 1976 года рождения был гражданином России и являлся членом «запрещенной украинской террористической организации», заявили в ФСБ. Там не уточнили, о какой организации идет речь.

Его разыскивали в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

В первый раз диверсанта попытались задержать на месте «тайника» в Московской области, однако мужчине удалось скрыться. В брошенном им автомобиле силовики обнаружили автомат Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатки, а также его документы и мобильный телефон.

ФСБ установила, что мужчина арендовал квартиру и гараж в Москве, оттуда изъяли взрывчатку, боеприпасы и карту литовского отделения шведского банка SwedBank.

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«В результате дальнейших мероприятий диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе», — сообщили в ведомстве. При задержании он также оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. С места происшествия также изъяли оружие, взрывчатку и средства связи.

По данным ведомства, в телефоне диверсанта обнаружили его переписку с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Планировалось, что после совершения терактов мужчину вывезут из России. В ФСБ также выяснили, что он проходил обучение минно-взрывному и стрелковому делу в Литве и собирался принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

В ведомстве пообещали установить и привлечь к ответственности всех причастных к подготовке терактов и диверсий в России.