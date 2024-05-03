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Политика ,  
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Зеленский назначил главу Хмельницкой областной военной администрации

Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой областной военной администрации
Сергей Тюрин
Сергей Тюрин (Фото: adm-km.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной военной администрации. Указ об этом опубликован на сайте президента Украины.

Фактически Тюрин руководит областью с марта 2023 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главы региона. Его предшественник Сергей Гамалий, по информации телеканала «Громадське», был уволен после публикаций в Сети о том, что полиция остановила его за рулем в нетрезвом состоянии.

До этого инцидента Тюрин был первым заместителем главы области.

В декабре 2020 года Гамалий, сообщая о назначении Тюрина, назвал его лучшим юристом страны.

«Считаю его лучшим юристом Украины и рад, что он согласился работать в моей команде», — сказал тогда Гамалий.

По информации «Суспильного», в прошлом Тюрин был успешным киевским адвокатом, который специализировался на разрешении корпоративных споров и защите руководителей и владельцев бизнеса от уголовных преследований.

В 2015 году он стал одним из пяти финалистов Юридической премии года в номинации «Лучший судебный юрист». Издание Ukrainian Law Firms неоднократно называло его одним из ведущих юристов Украины по корпоративному праву.

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Теги
Хмельницкая область Украина Владимир Зеленский назначения
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