Зеленский назначил главу Хмельницкой областной военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной военной администрации. Указ об этом опубликован на сайте президента Украины.
Фактически Тюрин руководит областью с марта 2023 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главы региона. Его предшественник Сергей Гамалий, по информации телеканала «Громадське», был уволен после публикаций в Сети о том, что полиция остановила его за рулем в нетрезвом состоянии.
До этого инцидента Тюрин был первым заместителем главы области.
В декабре 2020 года Гамалий, сообщая о назначении Тюрина, назвал его лучшим юристом страны.
«Считаю его лучшим юристом Украины и рад, что он согласился работать в моей команде», — сказал тогда Гамалий.
По информации «Суспильного», в прошлом Тюрин был успешным киевским адвокатом, который специализировался на разрешении корпоративных споров и защите руководителей и владельцев бизнеса от уголовных преследований.
В 2015 году он стал одним из пяти финалистов Юридической премии года в номинации «Лучший судебный юрист». Издание Ukrainian Law Firms неоднократно называло его одним из ведущих юристов Украины по корпоративному праву.
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